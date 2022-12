WhatsApp cambia e arrivano gli Avatar: come si creano e dove usarli L’applicazione di messaggistica di Meta ha comunicato la distribuzione della nuova funzione su tutti i dispositivi. Il primo passo per cominciare ad usarla è quello di aggiornare l’app da Play Store o App Store.

A cura di Valerio Berra

Li avevamo già visti su Facebook, su Instagram e su Messenger. Ora gli Avatar sono arrivati anche su WhatsApp, l’app di messaggistica del gruppo Meta che in Italia viene utilizzata da 33 milioni di utenti (dati Audiweb). L’annuncio è stato fatto direttamente dal blog di WhatsApp: “Oggi siamo entusiasti di portare gli Avatar su WhatsApp, saranno un modo nuovo e personalizzato per esprimervi”. I primi screenshot di questa funzione erano circolati a fine settembre con una serie di Avatar creati a partire dalle sembianze di Mark Zuckerberg.

Meta ha spiegato che da oggi è cominciata la distribuzione di questa nuova funzione su tutti gli account. Non sarà un processo immediato, visto che questa implementazione verrà fatta in poche ore su tutti gli smartphone compatibili. Per assicurarvi di averla anche sul vostro smartphone aggiornate l’app da Play Store o App Store. Se ancora non riuscite a trovare l’opzione Avatar allora controllate nei prossimi giorni se ci sono nuovi aggiornamenti disponibili.

Come si crea un Avatar su WhatsApp

Secondo le informazioni diffuse da Meta per accedere agli Avatar è necessario andare nel menù Impostazioni, selezionare la voce Avatar e quindi Crea il tuo Avatar. A questo punto comincia tutto il processo creativo che vi permetterà di avere una versione di voi in formato tascabile e soprattutto digitale. Una volta soddisfatti del vostro risultato vi basterà cliccare sull’opzione Fatto. Al momento non è possibile utilizzare gli Avatar di WhatsApp sulle altre piattaforme del gruppo Meta.

Come si usa un Avatar su WhatsApp

Gli Avatar permettono di creare una collezione di sticker con cui rispondere ai messaggi che vi vengono mandati. Le espressioni che possono avere questi adesivi sono simili a quelle anticipate dalle Beta che abbiamo analizzato negli scorsi mesi. Ci sono espressioni con occhi a cuore, lacrime, sorrisi e volti sognanti. Possono essere usati anche come foto profilo. Il percorso da seguire è Impostazioni>Foto del profilo>Modifica>Usa Avatar.