WhatsApp si prepara a lanciare i suoi avatar: come funzioneranno e dove si potranno usare La prima applicazione della nuova funzionalità lanciata da Meta dovrebbe riguardare gli sticker: una volta costruito il proprio avatar sarà possibile declinarlo in diversi contesti.

A cura di Valerio Berra

Più che una novità sembra un adeguamento agli standard. Il portale che analizza ogni giorno gli aggiornamenti di WhatsApp ha diffuso una serie di screenshot in cui viene mostrata una delle nuove funzioni dell’app. In un futuro “non troppo lontano” gli utenti potranno creare il proprio avatar in 3D direttamente da WhatsApp. Sarà possibile utilizzarlo come immagine profilo, come base per la creazione di sticker e in futuro anche come immagine in movimento per rispondere alle chiamate.

L’aggiornamento non è molto diverso da avatar già visti su altre piattaforme. I primi sample pubblicati ricordano molto gli alter ego digitali già presentati da Apple e Samsung. Ma non solo. I modelli 3D sembrano simili a quelli che abbiamo già visto nel metaverso: non è difficile quindi immaginare che potrebbe esserci una qualche forma di interazione tra l'app di messaggistica e il modo virtuale che sta costruendo Meta.

Tutti gli sticker già diffusi

Il primo aggiornamento che dovrebbe essere introdotto riguarderà gli sticker. Una volta costruito il proprio Avatar, WhatsApp dovrebbe creare in automatico una serie di adesivi con delle situazioni già definite. Nel screenshot vediamo diverse declinazioni del volto di Mark Zuckerberg. Ci sono quelle più classiche, come il pianto, la gioia o l’innamoramento ma c’è anche spazio per qualche soluzione più bizzarra. Da segnalare un mic-drop e un enigmatico palloncino con le fattezze di una gatto in cerca di attenzioni.

