video suggerito

Su WhatsApp potrai scrivere ad altri utenti senza avere il loro numero di telefono: la nuova funzione Nella versione 2.24.18.2 di WhatsApp viene presentata una nuova funzione per gli utenti: potranno scegliere un nome utente e contattare altre persone senza avere il loro numero di telefono. Per farlo basterà usare un codice Pin. Non è chiaro quando queste funzioni verranno implementate nell’app ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al momento i nostri contatti su WhatsApp sono salvati esattamente come li abbiamo in rubrica. Una volta registrato sui nostri dispositivi il loro nome ci ritroviamo poi lo stesso contatto anche su WhatsApp. La piattaforma per messaggi gestita da Meta però sta lavorando a un sistema che permette agli utenti di scegliere direttamente il proprio nome utente. In breve. Se voi volete chiamarvi Il Magnifico, anche gli altri utenti potranno vedervi così.

La notizia era già stata lanciata da WABetaInfo nel maggio 2023, il portale dedicato agli aggiornamenti di WhatsApp. Ricordiamo che si tratta di Beta, versioni dell’app in cui gli ingegneri di Meta sperimentano nuove funzioni per gli utenti. Il fatto che queste funzioni compaiano vuol dire che c’è un lavoro in corso ma non è detto poi le funzioni verranno effettivamente implementate. Ora però è emersa una nuova variante di questa funzione.

Il codice Pin per accedere all’account

In un articolo pubblicato il 20 agosto scorso sempre WABetaInfo ha dato conto di una nuova funzione avvistata tra le versioni di prova dell’app. Si tratta di una versione avanzata del nome utente: questa volte non c’è solo la possibilità di inserire un nome “univoco e memorabile per i propri account in futuro” ma c’è anche quella di inserire un codice Pin per condividere il proprio account.

Se volete cercarla, la versione Beta distribuita per Android è la 2.24.18.2. Secondo WEBetaInfo l’obiettivo è quello di permettere agli utenti di cercare altri contatti senza avere il numero di telefono: “Con questa funzionalità, le persone potranno contattarti su WhatsApp tramite il tuo nome utente, eliminando la necessità di condividere il tuo numero di telefono”. Il Pin dovrà essere scambiato con altri utenti per cominciare nuove conversazioni: "Una volta impostato il Pin, gli utenti dovranno condividerlo con coloro con cui desiderano connettersi. Tuttavia, vale la pena notare che le persone nelle conversazioni esistenti non dovranno utilizzare il Pin".