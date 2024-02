WhatsApp non funzionerà più sui vecchi telefoni: come capire quali sono Un paio di volte all’anno torna la notizia che WhatsApp non si aggiornerà più sui vecchi modelli di smartphone. Questo scenario è reale ma i modelli che coinvolge sono tutti parecchio vecchi. Qui vi spieghiamo come capire se è coinvolto anche il vostro smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

WhatsApp si aggiorna sempre. Tra le app del sistema Meta, WhatsApp è quella che affronta più di frequente cambiamenti. Ogni cambiamento ha un peso, che sia una funzione in più o una patch di sicurezza. E soprattutto ogni cambiamento necessita un sistema operativo di riferimento in grado di reggerlo. È per questo che ciclicamente WhatsApp annuncia di non essere più disponibile su modelli di smartphone che non sono in grado di aggiornare il loro sistema operativo.

Le nuove indicazioni sui sistemi operativi che supportano WhatsApp prevedono che questa app possa essere usata solo su smartphone che hanno come sistema operativo Android 5.0 (e successivi) o iOS 12 (e successivi). In questo modo tutti i dispositivi che usano versioni di Android o iOS precedenti a queste non potranno più installare quest’app. Questo aggiornamento era già nell’aria da tempo: ora possiamo trovare la sua versione effettiva anche sul sito dell’azienda.

Quali sono i modelli che non avranno più WhatsApp

Una premessa. I sistemi operativi su cui WhatsApp non sarà più disponibile sono abbastanza datati. Android 4 è stato presentato nel 2011. iOS 11 invece è del 2017. Controllando quali modelli di smartphone non sono più in grado di aggiornarsi con versioni successive di questi sistemi operativi è possibile definire la lista degli smartphone su cui WhatsApp non sarà più disponibile.

Su iPhone l’operazione per capire quali modelli non supporteranno più WhatsApp è abbastanza semplice. Per tracciare i modelli basta controllare quali reggono in modo completo iOS 12, il sistema operativo che ora è necessario per avere WhatsApp. Scorrendo indietro nel tempo, vediamo che iOS è stato distribuito fino ai modelli di iPhone 5S. Difficile trovarne ancora uno in circolazione, è un modello presentato nel 2013.

Come verificare il sistema operativo del vostro smartphone

Se volete controllare il sistema operativo del vostro smartphone il percorso da seguire è abbastanza semplice. Da iPhone basta che seguiate questi passaggi:

Impostazioni

Generali

Info

Qui potete trovare l’informazione che cercate alla voce: Versione di iOS

Se invece avete uno smartphone con sistema operativo Android, il percorso da seguire è questo:

Impostazioni

Informazioni software

Qui potete trovare l’informazione che cercate alla voce: Versione di Android. Se cliccate un paio di volte di solito trovate anche un Easter Egg.