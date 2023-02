In questo Sanremo la quantità di contenuti pubblicati sui social è stata semplicemente folle: tutti i dati Un miliardo e mezzo di visualizzazioni su TikTok e quasi due milioni di contenuti pubblicati tra Instagram, Facebook e Twitter. Il Festival di Sanremo ha fatto scaldare parecchio i server dei social network.

I contatori social sono scoppiati. Il Festival di Sanremo è sempre stato uno dei terreni più fertili per la nascita di meme, commenti e giudizi. La diretta, con tutto quello che può succedere in mezzo, le canzoni, i look e le perfomance da commentare e poi le pagelle, alla portata di tutti. Quest’anno i social sono anche saliti sul palco con quell’uso di Instagram perenne che però, secondo i vertici Rai, non sarebbe nemmeno frutto di una partnership.

In questi anni, e soprattutto con questa generazione, la platea però è esplosa. Vero, gli utenti sui social sono sempre di più. Vero, la rincorsa ai like non è solo narcisismo ma può diventare anche una strategia economica. Vero, il festival è stato invaso da creator di ogni età e platea che per tutti i giorni del Festival hanno pubblicato contenuti. Pure l’azienda skincare partner, Veralab, è guidata da una creator che deve ai social il suo successo.

Eppure passate 24 ore dalla fine del Festival, i numeri dei contenuti pubblicati su qualsiasi piattaforma in questo Sanremo sono molto più alti di quelli registrati nelle scorse edizioni. Secondo una ricerca pubblicata dall’istituto Nielsen, solo su Instagram, Facebook e Twitter sono stati pubblicati 1,9 milioni di contenuti. Il 44% in più rispetto all’anno scorso. Dai dati di TikTok invece leggiamo che i contenuti marchiati Sanremo 2023 hanno creato 1,5 miliardi di visualizzazioni. Nel 2022 si erano fermati a mezzo miliardo.

Twitter è il social dove nascono i contenuti, Instagram quello dove si interagisce

Sempre secondo Nielsen, il numero di interazioni sui contenuti relativi al Festival è arrivato a 240 milioni. Anche questo conteggio di like e commenti è fatto solo su Instagram, Facebook e Twitter. E anche questo risultato è superiore a quello dell’anno scorso, anche se di poco. Qui parliamo di un 10%. Il contenuto che ha generato più interazioni è un post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram. 2,08 milioni di interazioni per la foto insieme alla figlia Vittoria, vestite nello stesso modo.

Al secondo posto troviamo l’altra metà dei Ferragnez impegnata in un bacio con J-Ax per celebrare il ritorno degli Articolo 31. Qui siamo a 906.000 interazioni. All’ultimo gradino i Maneskin, con la foto del loro ritorno sono arrivati a 728.000 interazioni. In generale Instagram è il social in cui si sono registrate più interazioni: il 69% del totale sui contenuti relativi a Sanremo. Nella ricerca però non vengono considerate le story, fonte di interazione più difficile da tracciare.

Twitter è il posto dove nascono i contenuti. Per i nostalgici negli anni scorsi alla fine di ogni serata circolava su questo social anche il famigerato Tweet Book una raccolta dei tweet migliori di ogni edizione. È qui che è stato pubblicato il 92% di contenuti relativi al Festival, il resto è stato spartito tra Facebook e Instagram. Tra contenuti e interazioni è stato inevitabile vedere crescere anche i profili social dei cantanti, anche se su questo fronte la sfida è stata vinta da Amadeus.

Il miliardo e mezzo di visualizzazioni su TikTok

L’hanno scorso è stato il primo anno in cui TikTok si è avvicinato al Festival di Sanremo come social mainstream. I video collegati al Festival avevano generato oltre mezzo miliardo di visualizzazioni. Questa volta quel risultato è stato triplicato: un miliardo e mezzo di visualizzazioni, con la Rai che ha aperto anche il suo primo profilo ufficiale su questo social. Solo l’account Sanremorai è arrivato a 328.000 follower.

Una delle feature più apprezzate dagli utenti del social è quella che permette di creare un video a partire da audio già salvati. La canzone più usata come base per i video degli utenti è stata Supereroi di Mr. Rain con 15.000 video, al secondo posto troviamo Due Vite di Marco Mengoni con oltre 8 mila video. Al terzo Due di Elodie con 7 mila video.