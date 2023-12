Il trailer di GTA 6 è pieno di riferimenti a fatti di cronaca accaduti davvero Durante i 90 secondi del primo trailer ufficiale di GTA 6 compaiono diversi riferimenti a fatti realmente accaduti. Alcuni sono successi in Florida, dove è ambientato il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trailer di GTA 6 è uscito. In un giorno ha superato 100 milioni di visualizzazioni. Ha conquistato 9,1 milioni di like. Ed è stato commentato oltre 741.000 volte. E tutti questi numeri si riferiscono solo al video pubblicato sul canale YouTube di Rockstar Games, non tengono conto di tutti i contenuti che sono stati generati sul web a partire da questi 90 secondi. GTA 6 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e forse anche uno di quelli più costosi in tutta la storia del settore.

Abbiamo già parlato di tutti i dettagli contenuti in questo trailer. Osservando bene tutto il montaggio infatti si possono capire diversi aspetti del nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. La regione di Leonida, dove sorge Vice City, avrà una mappa enorme. Sarà ispirata alla Florida, così come Vice City a Miami. Si potrà guidare praticamente di tutto, a partire da elicotteri e yacht.

Ci sarà un social network interno al gioco e tornerà anche lo strip club, notizia che forse ha lasciato un po’ deluso chi immaginava un cambio di rotta del gioco, almeno nella rappresentazione delle donne. L’unica variante in questa direzione è che sembra confermata la possibilità di scegliere una protagonista donna per giocare la storia. Nell’analisi del trailer però ci sono utenti che sono andati oltre: qualcuno ha cercato tutti i riferimenti ai fatti di cronaca avvenuti in Florida, lo Stato a cui è ispirata Leonida. L’elenco è piuttosto lungo.

La donna con due martelli

GTA 6 | La donna con due martelli che compare nel trailer

Una delle prime sequenze ad essere state notate dagli utenti è quella in cui compare la donna dei martelli. Nel trailer di GTA si vede una donna in vestaglia e due martelli in mano in un atteggiamento non esattamente sereno. La donna è ripresa da quello che sembra essere un social network interno al gioco. Il fatto di cronaca è reale. Anche se in questo caso non è avvenuto in Florida ma in California. Nel giugno del 2020 una donna è stata ripresa a Chatsworth mentre con due martelli distruggeva l’auto dei vicini di casa urlando loro insulti razzisti. La famiglia delle vittime aveva origini messicane e la donna urlava loro di “tornare in Messico”.

Il criminale dal volto tatuato

GTA 6 | L'uomo dal volto tatuato

C’è un altro caso di cronaca che citato espressamente nel trailer di GTA 6. A un certo punto si vede un uomo con il volto tatuato. In qualche modo i suoi disegni sono simili a quelli di un teschio. L’uomo sembra in arresto e sembra che la sua storia sia raccontata da un telegiornale. Il video a cui si è ispirata questa clip è del 2017. L’uomo con il volto tatuato si chiama Lawrence Sullivan e ai tempi aveva 29 anni. Era stato incarcerato perché stava puntando una pistola contro dei veicoli in movimento. Questa volta il fatto è successo effettivamente in Florida.

Gli alligatori che camminano per le strade

GTA 6 | Nel trailer sono presenti diversi alligatori

Durante il trailer si vedono diversi alligatori. Ne vediamo uno in piscina che deve essere trascinato da un ranger e poi ne troviamo anche uno che cammina serenamente in un negozio. Sui social si trovano centinaia di riferimenti a scene del genere. Gli alligatori popolano serenamente la regione paludosa delle Everglades, nel sud della Florida. Non è raro che qualche esemplare si avventuri anche in città. Discovery Channel ha anche fatto un reality show sugli alligatori in Florida. Si chiama Swamp Brothers, in Italia è diventato A mani nude nella palude.

Macchine e persone non esattamente vestite

GTA 6 | La donna ripresa durante il twerk

Ci sono un paio un altro paio di scene che diversi montaggi hanno associato a immagini reali. Si vede un uomo nudo che scappa dagli agenti, un altro uomo in perizoma che innaffia il giardino e una donna che twerka sul tettuccio di un auto in movimento. Queste immagini vengono attribuite a eventi effettivamente accaduti in Florida, ma qui il tema forse è un po' più ampio.

Certo. Se non è semplice vedere alligatori che passeggiano per Milano, il mondo è pieno di persone che esibiscono le proprie nudità all'aperto. Queste immagini quindi non sembrano avere un legame diretto con Florida. Non solo. Se ballare sul tettuccio di un auto in movimento può sembrare una sfida alle teorie sull’evoluzione, ricordatevi che a novembre un uomo a Catania è stato avvistato sdraiato su un divano trasportato da un auto.