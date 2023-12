GTA 6, il trailer svela la data di uscita ufficiale e i protagonisti del videogioco Il trailer sarebbe dovuto uscire alle 15, ma Rockstar ha deciso di pubblicarlo qualche ora prima, nella notte un account su Twitter ha caricato il filmato in anteprima.

A cura di Elisabetta Rosso

La luce rossastra taglia il carcere di Vice City e Lucia guarda il mondo dallo spioncino della porta blindata. Sono i primi secondi del trailer di Grand Theft Auto VI. Dopo 10 anni di attesa ora i fan hanno una manciata di immagini e una data ufficiale. L'anteprima infatti conferma che il videogame uscirà nel 2025. Il marchio GTA c'è, macchine veloci, sparatorie, soldi illeciti, strip club e bikini ristretti. Tutto in salsa molto americana. Nel nuovo trailer sotto le note di "Love is a Long Road" di Tom Petty, scorre una Vice City moderna avvolta da luci al neon e polvere. La cifra stilistica è la stessa, ma GTA 6 cerca di aumentare il coinvolgimento delle esperienze open-world e arricchire la trama.

In realtà il trailer era programmato per le 15 (ora italiana) del 5 dicembre, ma Rockstar ha deciso di anticipare l'uscita, nella notte infatti un account su Twitter ha pubblicato il filmato illegalmente in anteprima. Il trailer conferma alcune indiscrezioni. Sapevamo già infatti che i protagonisti sarebbero stati un uomo e una donna ispirati a Bonnie e Clyde, la coppia di criminali statunitensi dei primi anni '30. Anche l'ambientazione era nota, la trama infatti si svilupperà a Vice City, una città già comparsa in un titolo del 2002. Nel mondo immaginario di GTA, Vice City dovrebbe corrispondere a Miami. La differenza sta nell'epoca, la versione del 2022 era ambientata negli anni '80, quella di GTA 6 ai giorni nostri. In un comunicato stampa Rockstar ha aggiunto che il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X / S quell'anno.

Le novità mostrate nel trailer

Si torna a Vice City ma non solo. Come ha spiegato Rockstar Games in un comunicato ufficiale si potranno superare i confini della città e esplorare lo stato di Leonida. Il trailer infatti mostra paesaggi ameni, un'imbarcazione in mare aperto, o uno stormo di fenicotteri che spicca in volo in mezzo a una laguna. Il filmato lascia anche qualche indizio sulla trama e sulla protagonista femminile, Lucia. Viene prima ripresa in carcere, e poi libera con un bavaglio rosso che le copre il volto mentre impugna pistole e sfreccia su vecchie automobili insieme al suo partner. Alcune interazioni lasciano intendere una sottotrama romantica tra i due protagonisti.

Il leak del 2022

L'effetto sorpresa è stato smorzato dal leak dell'anno scorso. A settembre 2022 un hacker è riuscito ad accedere, tramite a una chat di Slak, software utilizzato dalle aziende per gestire i flussi di lavoro, alle prime fasi di sviluppo di GTA 6. Ha pubblicato bozze, filmati, codici e bug. Alcuni sono dei video simili alle immagini che vedranno i giocatori una volta aperto il gioco. Mancano giusto alcuni dettagli, dalle texture alle animazioni degli oggetti secondari. Il leak è stata una delle fughe di informazioni più importanti nella storia dei videogiochi.

Il videogioco più costoso di sempre

Secondo alcuni leaker GTA 6 potrebbe essere il videogioco più costoso di sempre. Il portale specializzato in videogiochi Dexerto Gaming ha rivelato infatti che la spesa per la produzione di GTA 6 dovrebbe muoversi tra uno e due miliardi di dollari. Nell'attuale classifica stilata da Wikipedia in testa c'è Star Citizen, con 501 milioni di dollari di spese per lo sviluppo, seguita da Cyberpunk 2077 con 316 milioni di dollari, e Call of Duty: Modern Warfare 2 con 250 milioni di dollari.