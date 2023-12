Abbiamo una data per GTA 6: quando verrà pubblicato il trailer ufficiale Il filmato di presentazione dovrebbe rivelare l’ambientazione, i personaggi e la trama. In realtà dopo il leak di settembre diverse clip sono state caricate da un hacker svelando alcuni segreti del nuovo titolo.

A cura di Elisabetta Rosso

Dopo 10 anni c'è una data ufficiale. La presentazione del trailer di Grand Theft Auto VI è prevista per martedì 5 dicembre alle 15:00, ora italiana, come confermato da Rockstar Games in un tweet venerdì. L’ultimo capitolo ufficiale della saga, GTA 5, è stato pubblicato nel 2013. Il filmato di presentazione potrebbe rispondere a diverse domande sui personaggi, l'ambientazione o la trama. In realtà qualcosa sappiamo già. A settembre del 2022 un gigantesco leak aveva rivelato oltre 90 clip tratte dal gioco. Il trailer dovrebbe annunciare anche la data di uscita. Secondo Take-Two Interactive, la versione ufficiale di GTA 6 potrebbe arrivare tra aprile 2024 e marzo 2025. Anche se, come ha sottolineato la testata specializzata in videogiochi Polygon, la casa di produzione Rockstar spesso ha rimandato l'uscita dei suoi titoli, basta pensare a Red Dead Redemption 2, la data ufficiale è stata posticipata tre volte.

Secondo alcuni leaker esperti della casa di produzione, GTA 6 potrebbe essere il videogioco più costoso di sempre. Il portale specializzato in videogiochi Dexerto Gaming ha rivelato infatti che la spesa per la produzione di GTA 6 dovrebbe muoversi tra uno e due miliardi di dollari. Nell'attuale classifica stilata da Wikipedia in testa c'è Star Citizen, con 501 milioni di dollari di spese per lo sviluppo, seguita da Cyberpunk 2077 con 316 milioni di dollari, e Call of Duty: Modern Warfare 2 con 250 milioni di dollari. Ora, le indiscrezioni sul costo per realizzare GTA 6 hanno alimentato le aspettative dei fan.

Cosa sappiamo già di GTA 6

Sembra che per la prima volta ci sarà una protagonista femminile. La trama di GTA 6 sarà infatti ispirata a Bonnie e Clyde, coppia di criminali statunitensi dei primi anni trenta. Il videogame prende spunto e crea Jason e Lucia. Potrebbe far parte dei personaggi principali anche un bambino, probabilmente il figlio di Lucia.

La trama sarà ambientata a Vice City, una città già comparsa in un titolo del 2002. Nel mondo immaginario di GTA, Vice City dovrebbe corrispondere a Miami. La differenza sta nell'epoca, la versione del 2022 era ambientata negli anni '80, quella di GTA 6 ai giorni nostri. GTA 5 si svolgeva invece a Los Santos, equivalente di Los Angeles.

Il leak di GTA 6

A settembre 2022 un hacker è riuscito ad accedere, tramite a una chat di Slak, software utilizzato dalle aziende per gestire i flussi di lavoro, alle prime fasi di sviluppo di GTA 6. Ha pubblicato bozze, filmati, codici e bug. Alcuni sono dei video simili alle immagini che vedranno i giocatori una volta aperto il gioco. Mancano giusto alcuni dettagli, dalle texture alle animazioni degli oggetti secondari.

Il giornalista specializzato in videogiochi Tom Henderson ha recuperato dal dark web la rivendicazione dell’hacker che ha diffuso tutti i leak del gioco. Il suo nome nel forum in cui ha diffuso il materiale è teapotuberhacker, mentre i canali Telegram a lui collegati iniziano tutti con il codice @djjdndhdbx. Il leak è stata una delle fughe di informazioni più importanti nella storia dei videogiochi.