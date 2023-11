Ora abbiamo una data per GTA 6, cosa sappiamo sull’uscita del gioco Il nuovo titolo di Rockstar Game potrebbe diventare il videogioco più costoso della storia. Secondo una serie di anticipazioni il suo sviluppo dovrebbe arrivare a costare tra uno e due miliardi di dollari.

A cura di Valerio Berra

Grand Theft Auto sta per tornare. Rockstar Games ha annunciato il primo trailer ufficiale che mostrerà al mondo il nuovo capitolo della saga. Grand Theft Auto VI sarà presentato ufficialmente a dicembre, quando Rockstar pubblicherà il primo trailer ufficiale. Una mossa quasi necessaria dopo che a settembre del 2022 un gigantesco leak aveva rivelato oltre 90 clip tratte dal gioco. L’ultimo capitolo ufficiale della saga, GTA 5, è stato pubblicato nel 2013.

Una volta uscito il trailer, comincerà l’attesa per la versione definitiva. Da una serie di annunci diffusi dalla Take-Two Interactive la data di uscita dovrebbe cadere in un intervallo di tempo compreso tra aprile 2024 e marzo 2025. Come ricorda la testata specializzata in videogiochi Polygon però la casa di produzione Rockstar è abituata a rimandare le uscite dei suoi titoli. Red Dead Redemption 2 è stato rimandato tre volte prima di arrivare davvero sugli scaffali. Questo titolo, in ogni caso, potrebbe diventare il videogioco più costoso di sempre.

Quale sarà la trama di GTA 6

Chi ha giocato almeno una volta a un titolo della saga di Grand Theft Auto sa bene una cosa. Dopo qualche ora di gioco nella storia principale è difficile resistere alla tentazione di cominciare a scorrazzare per la mappa di gioco macchiandosi di ogni tipologia di crimine possibile. Attività spesso migliorata dal ricorso a un’ampia enciclopedia di trucchi.

Nonostante questa tendenza dei giocatori, anche in GTA 6 ci sarà una trama. Non solo. Per la prima volta dovrebbe esserci una protagonista femminile nella storia principale. I due personaggi principali infatti saranno Jason e Lucia e la trama sarà ispirata a Bonnie e Clyde, una coppia di criminali che all’inizio del ‘900 aveva collezionato una discreta serie di rapine. Morirono tutti e due il 23 maggio del 1934 durante un’imboscata della polizia.

Grand Theft Auto VI sarà ambientato a Vice City, una città già comparsa in un titolo del 2002. Nel mondo immaginario di GTA, Vice City dovrebbe corrispondere a Miami. Il capitolo precedente era ambientato invece a Los Santos, equivalente di Los Angeles. La differenza rispetto al vecchio GTA Vice City è nell’epoca in cui è ambientato il gioco: nel titolo del 2002 erano gli anni ’80. Il nuovo capitolo invece dovrebbe essere ambientato tutto ai giorni nostri.

Il leak di GTA 6

Il leak dello scorso settembre è stata una delle fughe di informazioni più importanti nella storia dei videogiochi. L’hacker che è riuscito a mettere le mani su tutto questo materiale ha spiegato di essere entrato direttamente nelle chat di Slack, un software che viene utilizzato all’interno delle aziende per mettere in comunicazione team diversi e gestire i flussi di lavoro. Buona parte del materiale erano delle bozze: nei filmati diffusi si vedono ancora i codici e i bug scorrere accanto ai frame del gioco.