GTA 6 può diventare il videogioco più costoso di sempre, la cifra per svilupparlo batte ogni record Non è ancora chiaro quando uscirà GTA 6, l’ultimo titolo di una delle saghe più note del mondo dei videogiochi. Qualche segnale comincia ad esserci: una nuova posizione di lavoro aperta da Rockstar Game lascia intendere che buona parte del lavoro è già stato fatto.

A cura di Valerio Berra

Un annuncio di lavoro. Un piccolo segnale, forse insignificante. Un soffio che ha alzato subito un vento di anticipazioni. Rockstar Games, casa di produzione di videogiochi, ha aperto una posizione per un ruolo che sembra discretamente impegnativo: Voiceover director, direttore del doppiaggio. La persona assunta con questo ruolo dovrebbe occuparsi di gestire diverse sessioni di doppiaggio di quello che con tutta sicurezza si può definire un videogioco. Ma quale? Per alcuni appassionati della casa di produzione la risposta può essere solo una: GTA 6.

L’annuncio della nuova posizione per il doppiaggio avrebbe un significato abbastanza chiaro: il gioco è quasi pronto. O almeno, la sceneggiatura è scritta e ora comincia la fase finale di produzione. Un sollievo per chi aspetta questo titolo da quasi 10 anni. GTA 5 è uscito nel settembre del 2013. Da quel momento sono passate ben due generazioni di console, visto che originariamente il titolo era stato ottimizzato per girare su PlayStation 3 e Xbox 360. Il lancio è stato un successo. In tre giorni ha incassato un miliardo di dollari e in tutto ha venduto circa 170 milioni di copie.

Il videogioco più costoso di sempre

Ma questa non è l’unica voce emersa negli ultimi giorni su uno dei titoli più chiacchierati di Rockstar Games. Secondi alcuni leaker esperti della casa di produzione, GTA 6 potrebbe conquistare un primato ancora prima di arrivare in mano ai giocatori: quello di videogioco più costoso di sempre. Il portale specializzato in videogiochi Dexerto Gaming, di solito abbastanza affidabile, ha rivelato che la spesa per la produzione di GTA 6 dovrebbe muoversi tra uno e due miliardi di dollari.

Se questo dato venisse confermato il nuovo titolo della saga scalerebbe tutte le classifiche del mercato, polverizzando i record precedenti. Wikipedia ha pubblicato una lista dei videogiochi più costosi da sviluppare, basando su diverse fonti che in un modo o nell’altro hanno svelato il budget a disposizione per ogni titolo. Al primo posto c’è Star Citizen, 501 milioni di dollari di spese per lo sviluppo. Al secondo Cyberpunk 2077 con 316 milioni di dollari mentre al Call of Duty: Modern Warfare 2 con 250 milioni di dollari. Questi ultimi due dati vanno ottimizzati con i parametri sull’inflazione, che li porterebbero rispettivamente a 331 e 316 milioni di dollari.