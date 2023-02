Il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona, problemi con l’accesso: cosa sta succedendo Il down dei servizi è stato confermato anche da Sogei: “Ci scusiamo con gli utenti e con le Amministrazioni Clienti per eventuali disagi arrecati”.

A cura di Valerio Berra

Le prime segnalazioni sui problemi con il sito dell'Agenzia delle Entrate sono arrivati verso le 9 della mattina di oggi, 10 febbraio. Alcuni utenti non riuscivano a entrare nella home page del portale. Altri invece una volta entrati sul sito principale non riuscivano ad accedere all’area personale, quella per cui è necessario fare login con lo Spid. I disservizi continuano ancora adesso. Al momento non c’è nessuna ipotesi credibile di un attacco hacker.

Il down dell’Agenzia delle Entrate infatti è stato confermato anche da Sogei, la Società Generale d'Informatica che è controllata dal Ministero dell’Economia e si occupa di gestire il supportato tecnico del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sogei ha diffuso un comunicato in cui si legge che i servizi sono in fase di ripristino e il problema è nato da una serie di interventi avvenuti di notte.

Il comunicato di Sogei: “Ci scusiamo con gli utenti”

Sogei nel suo comunicato ha spiegato che diversi servizi al momento non sono disponibili: “Sogei informa che, a seguito del portarsi di attività connesse ad interventi notturni, alcuni servizi sono temporaneamente indisponibili. Sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati. Si comunica, inoltre, che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni. Ci scusiamo con gli utenti e con le Amministrazioni Clienti per eventuali disagi arrecati”.

Cosa sta succedendo: si tratta di un attacco hacker?

Anche se stanno circolando sui social domande su un possibile attacco hacker ai sistemi della pubblica amministrazione, al momento non c’è nessuna evidenza che i disservizi registrati nelle ultime ore siano collegati con un azione orchestrata all’esterno da un gruppo di cyber criminali. Chiudere e riaprire il browser al momento non servirà: l’opzione migliore è quella di seguire gli account di Sogei e aspettare un nuovo aggiornamento.