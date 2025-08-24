Il problema di Roblox, il videogioco amato dai bambini è sotto accusa: “Posto perfetto per i pedofili”

Roblox è uno dei videogame più frequentati da bambini. A maggio una sola mappa del gioco ha fatto registrare 16,3 milioni di utenti. Secondo i dati dell’azienda il 36% degli utenti ha meno di 13 anni. Da tempo però è accusata di non vigilare con abbastanza attenzione sulla sicurezza dei suoi giocatori.

La petizione contro David Baszucki ha raggiunto 225.647 firme. È una petizione su Change.org, non ha nessun valore effettivo ma è un buon segnale per capire cosa sta succedendo nel mondo dei videogiochi. David Baszucki è l’amministratore delegato di Roblox Corporation, la società con sede in California che gestisce Roblox, uno dei videogiochi più frequentati al mondo.

A maggio una sola mappa del gioco ha fatto registrare 16,3 milioni di utenti connessi nello stesso momento. Più che un vero e proprio gioco, Roblox è una piattaforma dove gli stessi utenti possono creare minigiochi. Il pubblico è giovane, molto giovane. Ed è proprio questo il punto della petizione. David Baszucki è accusato di non aver adottato tutte le misure necessarie per fare di Roblox un posto sicuro per i suoi utenti.

La causa della procuratrice generale della Louisiana

A muovere la petizione ci sono stati diversi casi di cronaca. Una serie di episodi e di denunce che hanno portato a qualcosa di più problematico di una petizione. Lo scorso aprile anche i ricercatori di Revealing Reality avevano spiegato che la situazione stava diventando critica. Lizz Murrill è la procuratrice generale della Louisiana, Stati Uniti. È lei che ha scelto di fare causa a Roblox.

Come riporta NBC News, la decisione è stata presa il 15 agosto. L’accusa nei confronti di Roblox è quella di non aver creato un sistema di verifica dell’età adatto al pubblico della piattaforma. Secondo Murrill gli utenti possono creare con molta facilità account dove mentono sulla loro data di nascita. Questo porta a due problemi. Il primo è quello degli adulti che si fingono bambini, abbassando la loro età. Il secondo è quello dei bambini che si fingono più grandi. Un sistema che avrebbe trasformato Roblox nel “posto perfetto per i pedofili”.

La risposta di Roblox

La piattaforma ha diffuso una risposta legata sia alla causa che alle accuse. Visto che Roblox è un videogioco diffuso anche in Italia, vi lasciamo qui tutto il commento dell’azienda per approfondire. In breve vengono spiegati gli sforzi fatti da Roblox proprio per evitare le molestie agli utenti. C’è un dato però che è interessante: l’età dei giocatori. Secondo i dati forniti dall’azienda solo il 64% degli utenti ha più di 13 anni. Tutti gli altri sono più piccoli.