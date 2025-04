Roblox non è un posto sicuro per i bambini: cosa hanno scoperto i ricercatori di Revealing Reality

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Su Roblox ci sono pirati, omini con i capelli viola, dinosauri. Ma sotto la patina colorata c'è anche altro. Uno studio condotto da Revealing Reality e condiviso con il Guardian ha rivelato "un lato inquietante… una preoccupante discrepanza tra la facciata di Roblox a misura di bambino e cosa succede veramente sulla piattaforma". I ricercatori hanno individuato falle nei controlli di sicurezza e nella moderazione dei contenuti. Secondo il rapporto, utenti tra i cinque e i dieci anni sono stati adescati da adulti sulla piattaforma, sono entrati in spazi virtuali con scene sessualmente esplicite, ed "esposti a un linguaggio inappropriato e comportamenti potenzialmente pericolosi".

Nel 2024 Roblox ha superato gli 85 milioni di utenti attivi giornalieri, il 40% ha meno di 13 anni. La piattaforma ha da poco annunciato nuovi strumenti di sicurezza per i minori eppure, come ha spiegato il direttore della ricerca Damon De Ionno , “le nuove funzionalità non bastano. I bambini possono ancora chattare con sconosciuti non presenti nella loro lista amici, e con 6 milioni di esperienze [sulla piattaforma], spesso con descrizioni e valutazioni imprecise, come ci si può aspettare che i genitori moderino le attività su Roblox?"

Cosa hanno scoperto i ricercatori

I ricercatori hanno creato diversi account falsi di bambini con un'età compresa tra i cinque e i tredici anni. In numerose sessioni, gli avatar hanno avuto accesso a chat vocali e testuali in cui si usava un linguaggio inappropriato e venivano condivise immagini sessualmente esplicite. Un adulto è riuscito anche a chiedere il contatto Snapchat a un utente di cinque anni, utilizzando un linguaggio codificato per eludere i filtri automatici.

Secondo Beeban Kidron, membro della Camera dei Lord e attivista per i diritti digitali dei minori, la ricerca ha messo in luce il "fallimento sistematico della piattaforma nel garantire la sicurezza dei bambini."

La posizione di Roblox

Roblox ha risposto alle accuse: "Su internet ci sono malintenzionati, ma si tratta di un problema che va oltre Roblox e che deve essere affrontato attraverso la collaborazione con i governi e un impegno dell'intero settore per misure di sicurezza rigorose su tutte le piattaforme".

Matt Kaufman, responsabile della sicurezza di Roblox, ha aggiunto: "Fiducia e sicurezza sono al centro di tutto ciò che facciamo. Sviluppiamo costantemente le nostre politiche, le nostre tecnologie e le nostre iniziative di moderazione per proteggere la nostra comunità, in particolare i giovani. Questo include investimenti in strumenti di sicurezza avanzati, una stretta collaborazione con esperti e la fornitura di risorse e controlli efficaci a genitori e tutori. Solo nel 2024 abbiamo aggiunto più di 40 aggiornamenti sulla sicurezza e continuiamo a impegnarci al massimo per rendere Roblox un luogo sicuro e civile per tutti."

I risultati della ricerca però parlano chiaro: le promesse di un ambiente sicuro si scontrano con una realtà ben più complessa e, spesso, pericolosa.