Il primo robottino che è capace di salire le scale e pulirle: le foto di Saros Rover

Roborock ha lanciato Saros Rover, il primo robottino per pulire che riesce a salire da solo le scale. Nel suo design ha due gambe robotiche che sono in grado di alzarlo: oltre a superare i gradini è anche in grado di pulirli.

È una star. Il nuovo robottino di Roborock si esibisce nel suo stand più o meno una volta ogni ora. Per il resto del tempo è fermo nel suo palco, un piccolo recinto con un fondo simile al parquet che condivide con dei colleghi. Saros Rover è stato uno dei prodotti più commentati al CES di Las Vegas. È un robot aspira tutto che è in grado di salire le scale, fermarsi a ogni gradino e aspirare lo sporco che trova.

Il mercato dei robot per le pulizie comincia a diventare aggressivo. Solo a settembre Dreame aveva presentato all’IFA di Berlino il Cyber X, un robottino che in grado di salire le scale. Con una differenza. Il Cyber X non saliva le scale da solo. Per farlo doveva inserirsi in un modulo cingolato, il Bionic QuadTrack e poi procede con la salita. Il nuovo modello di Roborock, azienda con sede in Cina, invece ha tutto integrato.

Come funziona Saros Rover

Il sistema di Saros Rover è in fondo abbastanza semplice come design. Il robot nasconde al suo interno un paio di gambe elettroniche che escono dal modulo principale per alzare il corpo del robot tra un gradino e l’altro. Una volta superato l’ostacolo un gamba elettronica rientra nel modulo principale, l’altra rimane allungata e a terra per migliorare la stabilizzazione. Alla fine dell'articolo trovate il video con tutto il movimento.

A questo punto il robot pulisce il gradino su cui si trova, fa rientrare la seconda gamba nel modulo e poi ripete l’operazione per passare al gradino successivo. Non solo. Dalle prove che abbiamo visto Saros Rover può essere impostato anche solo per salire le scale senza pulire ogni gradino. Certo, il modello che abbiamo visto non sarà quello definitivo ma Roborck potrebbe lanciarlo già nei prossimi mesi.

FANPAGE.IT | Il Saros Rover di Roborock con le gambe robotiche chiuse

Qualche impressione. Il flusso di movimenti funziona bene. Il robot ha giusto qualche incertezza quando si pozione per salire il gradino. La stabilità per ora non è il massimo. Durante tutta la presentazione un assistente ha controllato che il robot non cadesse all’indietro. Ovviamente poi non tutte le scale sono adatte. Difficile che Saros Rover riesca a muoversi in una scala a chiocciola.