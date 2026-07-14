Arriva il nuovo sistema operativo di iPhone, ora si può scaricare iOS 27 in Beta: i modelli compatibili

Apple ha aperto i download per iOS 27 Beta, la nuova versione del sistema operativo di iPhone. Il software ha diversi avanzamenti rispetto al passato, anche se al momento in Europa non sarà disponibile una funzione importante: Siri AI, l’assistente vocale di Apple sviluppato insieme a Google.

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Apple ha pubblicato le Beta dei suoi nuovi sistemi operativi. È un passaggio obbligato, come abbiamo imparato negli ultimi anni. A inizio giugno c’è stata la WWDC, acronimo che sta per WorldWide Developers Conference. È l’evento dedicato ai software di Apple. Non vengono annunciati (di solito) nuovi dispositivi ma vengono mostrati tutti i sistemi operativi che verranno distribuiti sul mercato. La WWDC 2025 è stata discretamente memorabile nel fandom di Cupertino. L’azienda non ha solo lanciato un nuovo design basato sul Liquid Glass ma ha anche cambiato la sua nomenclatura, passando da iOS 18 a iOS 26. Uno stacco pensato per adattare il nome del sistema operativo all’anno in cui effettivamente entra in servizio. La WWDC 2026 è stata più in linea con la tradizione. Il nuovo sistema operativo per iPhone si chiama iOS 27, quindi la nomenclatura segue semplicemente il nuovo corso. E così con gli altri: iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e watchOS 27.

Il design ha qualche aggiustamento ma sostanzialmente si tiene nella linea del Liquid Glass. Questa volta le cose più interessanti riguardano l’intelligenza artificiale e nello specifico la collaborazione tra Apple e Google per integrare i modelli di Gemini dentro Siri, trasformando tutta la struttura dell’assistente vocale. Un cambiamento netto, come stiamo leggendo dalle prime recensioni. Raymond Wong, giornalista di Gizmodo, ha pubblicato una recensione dal titolo abbastanza chiaro: “Apple F*cking Did It: One Month With Siri AI”.

Purtroppo dobbiamo citare recensioni di altre testate perché la nuova Siri AI non sarà disponibile in Europa. Lo ha comunicato l’azienda sul suo blog lo stesso giorno in cui ha lanciato i suoi sistemi operativi: “A causa del Digital Markets Act (DMA), Apple non potrà rendere disponibile Siri AI nell’Unione Europea”. Ci sono però altre funzioni nel nuovo aggiornamento: prima di tutto iOS 27 dovrebbe essere più veloce. Apple ha parlato di un software design più fluido che permette di aprire più velocemente le app, fino al 30% in più rispetto al sistema operativo iOS 26. Buone anche le funzioni per l’app Foto: migliorano gli strumenti per le modifiche e arriva Extend, una funzione che permette di allargare una foto lasciando immaginare all’IA il contesto attorno.

Come scaricare iOS 27: gli iPhone compatibili

Lo ricordiamo. La versione Beta non è una versione definitiva: ci possono essere bug, errori o cose da aggiustare. Se volete scaricarla vi consigliamo prima di fare il backup del vostro dispositivo. Per ottenere la versione Beta di iOS 27 dovete iscrivervi all’Apple Beta Software Program. Niente di che, è gratuito. Create il vostro account e a questo punto trovare l’aggiornamento disponibile tra le Impostazioni. Basta cercare la voce Aggiornamento Software nella sezione Generali. iOS 27 è disponibile per tutti i modelli a partire da iPhone 11 e iPhone SE (II generazione) in avanti, anche se le funzioni più avanzate di Apple Intelligence richiedono iPhone 15 Pro o successivi.