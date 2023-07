Il motivo assurdo per cui da anni le mail del Pentagono arrivano in Mali, alleato della Russia A volte può capitare di sbagliare l’invio di una mail: basta un errore di battitura. Nel caso del Pentagono però questo errore è diventato un problema enorme visto che viene ripetuto da circa dieci anni.

Un errore di battitura è diventato un enorme problema di sicurezza. Il Financial Times ha svelato che da circa 10 anni milioni di mail militari provenienti dagli Stati Uniti vengono inviate a indirizzi di post con il dominio nazionale del Mali. Nessun attacco hacker e nessun tentativo di sabotaggio interno. Molti account dell’esercito degli Stati Uniti finiscono con il dominio .mil, una sigla che dovrebbe riferirsi a military. Il dominio nazionale del Mail invece è .ml. La mail dell’ambasciata italiana del Mali ad esempio è info@ambamali-it.ml.

I militari più distratti hanno inviato così le loro mail a domini di un altro Paese. Il Mali non è nemmeno un alleato ma è vicino alla sfera di influenza di Mosca. A confermare il traffico anomalo di mail è stato Johannes Zuurbier, imprenditore olandese che si occupa della gestione del traffico che passa attraverso il dominio del Mali. Negli anni scorsi Zuurbier ha cominciato a notare richieste di accesso indirizzate a domini inesistenti come army.ml o navy.ml.

Prima Zuurbier ha programmato un sistema per intercettare e raccogliere queste messaggi ma poi la sua struttura è stata completamente sopraffatta. Solo dallo scorso gennaio ha contato 117.000 mail di questo tipo inviate agli indirizzi sbagliati. In questi messaggi non ci sono documenti classificati, quelli passano su altri canali. Nonostante questo spesso Zuurbier ha riferito che ci allegati sensibili come documenti fiscali, cartelle mediche o elenchi del personale che lavora nelle basi militari. Ad esempio una delle mail intercettate a inizio anno conteneva l’itinerario della visita del generale James McConville in Indonesia. Ora il contratto di Zuuber per gestire il dominio del Mali sta per scadere e tra poco il governo del Paese potrebbe rimettere mano alla gestione delle mail.

