Gmail vuole eliminare milioni di account inattivi per dicembre, come controllare se c’è anche il tuo Per evitare che il proprio account venga cancellato basta accedere: l’azienda infatti ha deciso di cancellare tutti gli indirizzi mail che non vengono utilizzati da oltre due anni.

A cura di Elisabetta Rosso

"Se un account Google non è stato utilizzato o non è stato effettuato l'accesso per almeno 2 anni, potremmo eliminare l'account e i suoi contenuti, inclusi quelli di Google Workspace (Gmail, Documenti, Drive, Meet, Calendario) e Google Foto", ha scritto Google in un post sul blog. La data di scadenza è fissata per dicembre 2023, la nuova politica dell'azienda in realtà era già stata annunciata a inizio anno per aumentare i livelli di sicurezza degli account. Le norme si applicano solo agli indirizzi Google personali e non influiranno sugli account di organizzazioni come scuole o aziende, "inoltre, al momento non abbiamo intenzione di eliminare gli account con i video di YouTube", ha aggiunto Google.

"Prima di eliminare un account, invieremo più notifiche nel corso dei mesi precedenti l'eliminazione, sia all'indirizzo email dell'account che all'email di recupero (se ne è stata fornita una)", ha confermato Google. Gli utenti che utilizzano account Gmail, Documenti, Calendario e Foto, regolarmente non dovranno preoccuparsi.

Perché Google ha deciso di eliminare gli account

Gli account vecchi o inattivi, ha spiegato Google, rischiano più facilmente di finire nel mirino dei truffatori. "Se un account non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, è più probabile che venga compromesso. Questo perché gli account dimenticati o incustoditi spesso utilizzano password vecchie o riutilizzate che potrebbero essere state compromesse, su cui non è stata impostata l'autenticazione a due fattori e ricevono meno controlli di sicurezza da parte dell'utente."

Un'analisi di Google ha rivelato che la maggior parte degli account inattivi non utilizzano la verifica a due passaggi. La probabilità è infatti dieci volte minore rispetto a un account che viene aperto regolarmente. "Significa che questi account sono più vulnerabili e, una volta compromessi, possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dal furto di identità a un vettore di contenuti indesiderati o addirittura dannosi, come lo spam."

Come impedire che il proprio account venga cancellato

In realtà per evitare che il proprio account venga cancellato basta accedere. Chi infatti è entrato almeno una volta in due anni non avrà nessun problema. Come spiega Google: "Se di recente hai effettuato l'accesso al tuo Account Google o a uno qualsiasi dei nostri servizi, il tuo account è considerato attivo e non verrà eliminato". Non solo, chi dispone di un abbonamento configurato tramite un Account Google, ad esempio a Google One, o un'app, non deve preoccuparsi. L'azienda infatti considera anche l'utilizzo di piattaforme o servizi legati all'account per valutare l'attività.