Hai un account Gmail e non è attivo da due anni? Google è pronto a cancellarlo La campagna di cancellazione dei vecchi account dovrebbe cominciare a dicembre 2023. I primi ad essere eliminati saranno gli account aperti e mai più utilizzati, quelli che magari abbiamo fatto solo per accedere a un unico servizio. Prima della cancellazione gli utenti saranno comunque avvisati.

A cura di Valerio Berra

Internet non è per sempre. Ogni volta che affidiamo un nostro contenuto a un servizio in cloud decidiamo di accettare una serie di rischi. Il nostro account può essere rubato, la password dimenticata, un down dei server o un nuova policy di sicurezza possono bloccare l’accesso. Oppure tutto può essere semplicemente rimosso. A dicembre Elon Musk ha annunciato che Twitter avrebbe cominciato la cancellazione di circa 1,5 miliardi di account inattivi. Ora è il turno di Google ma questa volta, più che una minaccia, sembra un preciso piano aziendale. Tra dalle parti di Mountain View ci deve essere qualcuno che si ispira a Twitter, visto che nei giorni scorsi l'azienda aveva annunciato anche una nuova politica sulle spunte blu.

Mountain View ha annunciato che a partire da dicembre del 2023 comincerà a eliminare tutti gli account rimasti inattivi da almeno due anni. Questo vuol dire che non solo verranno eliminate le caselle di posta Gmail, con tutte le mail archiviate, ma anche tutti i contenuti e le preferenze dei servizi Google che venivano utilizzati insieme a quella mail. Se quindi avete caricato dei video su YouTube con un account che non usate più da anni, forse è il caso di rifare l’accesso.

Cosa succederà agli account inattivi

L’approccio sarà “graduale”. Ci saranno avvisi, richieste di accesso anche nelle mail secondarie e solo dopo si passerà all’eliminazione. Ma soprattutto i primi ad essere eliminati saranno gli account fatti e mai più utilizzati. Quelli che a volte creiamo per accedere a un solo servizio e che poi abbandoniamo in fondo alla cronologia dei nostri computer. L’azienda ha giustificato questa nuova strategia spiegando che gli account inutilizzati possono diventare un rischio per la sicurezza. Se infatti non hanno sistemi di autenticazione a due fattori possono essere rubati, usati per entrare in contatto con account utilizzati davvero o possono diventare un mezzo per i furti di identità. Certo, fare spazio sui server fa anche comodo a Google.

Come fare a recuperare un account inutilizzato

Non è difficile riesumare i vostri cadaveri digitali. Potete fare di nuovo accesso alla vostra casella mail oppure interagire con uno dei servizi derivati dall’account. Potete scaricare modificare una fotografia salvata su Google Photos, commentare un video con il vostro account YouTube oppure scaricare un’app da Play Store. In ogni caso, se la strategia di Google non cambierà, prima di vedere il vostro account cancellato sarete sommersi di avvisi.