Come capire se il tuo account Gmail verrà eliminato a dicembre A partire dal 1° dicembre 2023 Google comincerà una campagna per disattivare gli account Gmail che non vengono più utilizzati da almeno due anni. Se vuoi conservare il tuo account, e tutte le informazioni collegate, ci sono una serie di operazioni da portare a termine.

A cura di Valerio Berra

Vi ricordate il vostro primo account mail? Se lo avete fatto in giovane età dovreste aver messo dentro qualche parola non esattamente professionale. Magari ci avete buttato dentro il soprannome con cui vi chiamavano i compagni di classe, una qualche volgarità a caso o un riferimento al vostro teen idol. Che spasso girare quella mail ai vostri compagni di classe. Poi però l'avete accantonata, magari quel frescodizona94@gmail.com non era l'account migliore da presentare al primo lavoro. Ora però c’è il rischio che quella mail sparisca per sempre, magari con dentro qualche informazione importante. Nei mesi scorsi Google ha annunciato che a dicembre avrebbe eliminato gli account Gmail non più attivi da almeno due anni. Ora il termine per questa scadenza si sta avvicinando. Se avete qualche dubbio quindi è il caso di controllare i vostri vecchi account per evitare di trovare strane sorprese nei giorni sotto Natale.

Quali sono gli account che verranno eliminati

In un lungo comunicato ufficiale Google ha spiegato come verrà portata avanti l’operazione di pulizia e sistemazione degli account. Non ci sarà un giorno zero, l’eliminazione sarà graduale. Da dicembre verranno smantellati gli account creati e, per qualsiasi ragione, mai più utilizzati. Dopo si proseguirà con gli altri. In ogni caso gli account da cancellare verranno prima allertati con una serie di notifiche. Le notifiche verranno inviate anche alla mail di recupero. Una volta eliminato, l'account sarà privato di tutti i servizi collegati, compresi i documenti salvati su Drive e le immagini di Google Photos.

Come non far cancellare il tuo account Gmail

Google ha spiegato che ci sono una serie di operazioni, discretamente semplici, che si possono fare per evitare di veder sparire il proprio account. Sostanzialmente basterà interagire anche solo una volta con il proprio account per riattivarlo. L’elenco delle operazioni che si possono fare è parecchio vario:

Leggere o inviare una mail

Usare un account Google Drive

Guardare un video su YouTube loggati con il proprio account

Scaricare un’app dal Google Play Store

Fare una ricerca Google dopo aver fatto log in con un account

Usare quello stesso account per accedere a un’app

Perché Google vuole eliminare gli account inutilizzati

L'obiettivo di Google è quello di ridurre i rischi per la sicurezza che riguardano gli account di Gmail. Spesso gli account vecchi infatti non utilizzano il sistema dell'autenticazione a due fattori. Questo non è solo un rischio per i vecchi account ma anche per tutti a cui sono collegati. A spiegarlo è sempre Google: "Questi account sono spesso vulnerabili e, una volta compromesso, possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dal furto di identità a un vettore di contenuti indesiderati o addirittura dannosi, come lo spam".