Google Maps cambia la sua voce: il nuovo navigatore spaventa gli utenti La nuova voce di Google è completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Il navigatore e i servizi Google Home sono passati da una voce piatta e asettica a una maschile dal timbro più caldo. Dai video pubbicati sui social l’obiettivo sembra essere quello di dare all’utente la sensazione di parlare con una persona vera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

C’è qualcosa di diverso in Google Maps. Nelle ultime ore lo hanno notato molti utenti sui social. La voce tradizionale che di solito ci guida con pazienza durante i viaggi in auto è cambiata. O meglio, sta cambiando. Visto che dai video pubblicati sembra che spesso alterni la vecchia voce a una nuova, dal timbro profondo. Basta fare un giro tra i commenti per capire che gli utenti non l’hanno presa benissimo. I social si stanno riempiendo di video in cui viene fatta sentire agli utenti la nuova voce: “Ok, questa è la nuova voce di Google Maps. È un po’ inquietante, a volte parla con la voce vecchia, a volte con quella nuova”. Curioso l’effetto: “Ha un po’ una doppia personalità Google Maps in questi giorni”.

Sembra che l’aggiornamento riguardi soprattutto gli utenti Android. La pagina del Play Store dedicata alle recensioni dell’app di Google Maps si sta riempiendo di commenti negativi. “La nuova voce maschile è molto meno efficace di quella precedente. Downgrade pazzesco. Ripristinate la vecchia voce per favore!” e ancora “Voglio la voce femminile! Grazie”. Non solo. La nuova voce maschile sembra essere arrivata anche negli altri assistenti vocali di Google, come Google Home. Qui il cambio pare più drastico: dalla voce molto piatta a cui erano abituati gli utenti a una voce calda, modulata in tono più confidenziale.

Come cambiare la voce di Google Maps

C’è un modo per cambiare voce a Google Maps, anche al netto delle impostazioni presenti nel nuovo aggiornamento dell’app. Solo una nota: questo percorso funziona solo per i telefono che montano un sistema operativo Android. Ecco i passaggi da seguire:

Apri ‘app Google Maps

Clicca sull’immagine del profilo

Selezione Impostazioni

Una volta entrato seleziona Impostazioni di Navigazione

Seleziona la cartella voce

