video suggerito

Google Maps può segnalare gli autovelox: il trucco per attivare la notifica e vederli Non tutte le app o i dispositivi per vedere gli autovelox sono legali in Italia. Se usate Google Maps però c’è un modo abbastanza semplice per ricevere una notifica quando passate in un’area dovrebbe potrebbe esserci un autovelox. In questo articolo vi spieghiamo tutti i passaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Negli ultimi giorni stanno circolando diverse guide in rete che svelano una nuova funzione di Google Maps. Secondo queste indicazioni infatti sembra che l’app di mappe di Google sia in grado ora di segnalare anche gli autovelox. Lo diciamo subito. Non è così. Maps non ha effettivamente implementato la possibilità di riceve segnalazioni sulla presenza di autovelox lungo il percorso. Eppure un modo per vedere spuntare una notifica in effetti c’è.

Solo una premessa. In Italia gli strumenti per segnalare gli autovelox non sono sempre legali. La differenza è effettivamente sottile. In Italia non è possibile segnalare il posto esatto in cui si trova un autovelox ma si possono segnalare quelli in cui la polizia potrebbe mettersi a fare i controlli. Come spiega il portale La Legge Per Tutti si tratta dei luoghi in cui sono già esposti i cartelli sul controllo elettronico della velocità.

Come attivare le notifiche sugli autovelox per Android

Per ricevere le notifiche sulla presenza di autovelox con uno smartphone Android la strada migliore è quella di scaricare un’altra app da collegare poi su Google Maps. L’app si chiama TomTom AmiGO e si può tranquillamente trovare sul Play Store di Google. È gratuita. Una volta fatto il download bisogna solo procedere seguendo qualche indicazione.

Leggi anche Il trucco di Google per giocare a Squid Game: come attivare la funzione nascosta

L’obiettivo è quello di attivare l’Opzione Sovrapposizione, che ci permetterà di usare l’app mentre usiamo nello stesso momento anche Google Maps. In questo modo riceveremo le notifiche sugli autovolex mentre usiamo il nostro navigatore. Una volta scaricata l’app questi sono i passaggi da seguire:

Apri l’app

Abilita la possibilità di usare la localizzazione dello smartphone

Abilita le indicazioni vocali

Cercate l’area Modalità Mappa

Selezionate le opzioni di sovrapposizione

Spostate su ON la voce Consenti la visualizzazione sopra altre app

A questo punto basta attivare Google Maps

Se avete seguito tutti i passaggi allora l’app Tom Tom AmiGO vi darà gli avvisi