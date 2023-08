I Simpson hanno previsto il nuovo logo di Twitter? La verità dietro il meme Con un tweet diventato virale la pagina Everything Out Of Context ha pubblicato un frame dei Simpson che sembra predire il nuovo logo di Twitter scelto da Elon Musk. In passato ci sono stati casi in cui i Simpson hanno anticipato la realtà, è successo anche questa volta?

A cura di Valerio Berra

Il copione è lo stesso. Nell’enorme saga delle previsioni fatte dai Simpson solo poche volte la serie animata di Matt Groening ha davvero disegnato degli scenari che poi si sono avverati. Una di quelle più eclatanti, come riporta il portale Facta.News, è nell’episodio 17 dell’11° stagione quando una Lisa Simpson neoeletta alla Casa Bianca deve fare i conti con il lascito economico della Presidenza Trump. L’episodio è andato in onda nel 2000. Trump è stato effettivamente eletto nell’autunno del 2016.

Al netto di questo di questo, tante volte ai Simpson sono state attribuite profezie fasulle o semplicemente le loro scene sono state un po’ aggiustate per diventare più simili alla realtà. Lo abbiamo visto di recente, quando ai Simpson è stata attribuita un’anticipazione sul logo di Threads, l’app satellite di Instagram appena lanciata da Mark Zuckerberg. Dalla fantasiosa ricostruzione di un meme pubblicato dal profilo Twitter Everything Out of Context sembrava che un orecchio di Homer Simpson potesse essere uguale al nuovo logo di Threads. Ora la storia si ripete.

La finta anticipazione del nuovo logo di Twitter

In un veloce processo di rebranding, Elon Musk ha tolto l’uccellino Larry dai simboli della piattaforma e ha inserito il logo X, un carattere graficamente uguale a quello che si trova per questa lettera nella libreria di Unicode. Sempre la pagina Everything Out of Contest ha pubblicato un'immagine tratta da un episodio dei Simpson in cui si vede uno smartphone. Uno dei simboli delle app è identico a quello scelto da Musk, quella stessa X che per qualche ora ha campeggiato sulla cima del quartier generale di Twitter.

SIMPSON | Il frame originale della puntata de I Simpson

Anche questa volta però più che il disegnatore dei Simpson bisogna ringraziare per la coincidenza qualche bravo utilizzatore di Photoshop. Il frame pubblicato da Everything Out of Context arriva dall’episodio 21 della 23° stagione andato in onda nel 2012. La puntata si intitola La stupenda agenda di Ned ed Edna. Nel frame originale lo smartphone tenuto in mano da Homer Simpson non ha il logo di Twitter ma semplicemente una versione stilizzata dell’app Safari, il browser installato di default sugli iPhone.