Il logo di Instagram Threads è uguale all’orecchio di Homer Simpson? Come stanno davvero le cose Nell’immenso filone sui “Simpson che prevodono cose” è entrato anche il logo di Instagram Threads. Questa volta però non c’è nessuna anticipazione del futuro: l’immagine è stata semplicemente modificata con un editor grafico.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Instagram Threads è stata prevista dai Simpson? A pochi giorni dal lancio del nuovo social di Mark Zuckerberg è rispuntato l’eterno filone dei "Simpson che prevedono cose". A volte è successo davvero, come per la candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca, altre volte si tratta di sequenze adattate a forza, altre ancora di semplici fake news. Come in questo caso.

In una serie di immagini pubblicate da diversi account su Twitter il logo della nuova app di Meta è stato associato all’orecchio di Homer Simpson disegnato di profilo. Guardando le due immagini sembra che siano perfettamente sovrapponibili. La @ stilizzata di Threads corrisponde perfettamente con la linea abbozzata dell’orecchio di Homer disegnata da Matt Groening.

Come è stata costruita la fake news

Uno dei primi account che hanno diffuso questa notizia è Everything Out Of Context, un profilo specializzato in meme. L’immagine è stata pubblicata il 7 luglio, a 24 ore dal lancio ufficiale di Threads. È stata visualizzata oltre 36 milioni di volte e retwittate da 22.000 utenti. Tutto bellissimo, se non fosse che è stata modificata apposta per dare nuovi significati all'orecchio di Homer Simpson.

Leggi anche Cosa sappiamo del nuovo social network che vuole lanciare Mark Zuckerberg

Non ci sono evidenze che Homer Simpson sia mai stato disegnato con un orecchio simile a quello del logo di Threads. Come dimostrano altre immagini le linee dei suoi lobi sono molto più semplici di solito. Ora l’immagine è stata certificata come fake news anche dallo stesso Twitter: il social riporta infatti un avviso dedicato ai lettori e una reference del ritratto originale.

Come tutte le fake news ben riuscite, anche questa si basa su un meccanismo abbastanza chiaro: la notizia non è impossibile. Il disegno dell’orecchio di Homer Simpson è un po’ strambo, ma non improbabile e l’orecchio è uno dei particolari a cui il pubblico non presta molta attenzione. Oltre a questo il meme dei “Simpons prevedono cose” è ben radicato nei social, anche più di quanto poi lo sia nella realtà.