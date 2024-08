video suggerito

I biglietti per gli Oasis si trovano ancora su eBay ma hanno un problema: attenzione alla data I biglietti per vedere il tour della reunion degli Oasis si sono esauriti nel giro di poche ore. E questo nonostante fossero disponibili oltre un milione di posti per i concerti della band. Le rivendite sono già cominciate, su qualsiasi piattaforma. Se state cercando dei biglietti su eBay vi consigliamo di fare attenzione a qualche dettaglio.

A cura di Valerio Berra

“La disponibilità è limitata”. L’ultimo messaggio comparso sui portali di Ticketmaster ha dissolto le aspettative di migliaia di persone stipate in lunghissime code virtuali per acquistare un biglietto del concerto degli Oasis. L’ultima esibizione dei fratelli Gallagher insieme è stata a Parigi, nel 2009. La corsa ai biglietti quindi era prevedibile. La reunion è stata annunciata solo pochi giorni fa: un’operazione milionaria che ha previsto 14 date (più tre aggiunte in corsa) per un totale di circa 1,4 milioni di posti disponibili. Comunque non abbastanza, visti i risultati.

Il racconto delle code è diventato un meme. I social dei millennial sono invasi dagli screenshot delle code virtuali. E intanto, come prevedibile, qualcuno tra chi è riuscito a prendere un biglietto ha pensato di bene di rivenderlo subito per sfruttare la disperazione di chi rimarrà fuori dallo stadio. Si parla già di biglietti venduti a migliaia di euro nei circuiti di secondary ticketing. Facendo un giro su eBay si possono trovare parecchi biglietti: alcuni sono venduti anche a prezzi umani ma guardando meglio l’annuncio si capisce che qualcosa non funziona.

Gli annunci su eBay per la reunion degli Oasis

Il primo annuncio che si trova con la chiave di ricerca “Oasis Ticket” su eBay è uno screenshot. Un utente mette in vendita i suoi biglietti per la data del 25 luglio a Londra, Wembley Stadium. Meglio specificarlo: un semplice screenshot non è una prova concreta che l’utente in questione abbia effettivamente in mano dei biglietti per vedere gli Oasis. Potrebbe semplicemente essere molto bravo con Photoshop o aver preso lo screenshot da qualcuno. Prezzo: 2.000 euro.

Negli annunci successivi però si trovano prezzi abbordabili. Ci sono biglietti per live a Londra, ad Austin in Texas, a Lille in Francia. C’è qualcosa di strano, visto che alcune di queste location non sono mai state annunciante. La soluzione è abbastanza semplice. Su eBay si possono trovare in vendita i biglietti dei vecchi concerti. Dei cimeli che probabilmente con la reunion alle porte perdono pure un po’ di valore.

I prezzi vanno dai 40 euro per quella che sembra una semplice ricevuta ai 120 euro per i biglietti con qualche grafica della band. Notevole anche un talloncino promozionale recuperato chissà dove in vendita per per 22 euro (più 23 euro di spedizione). In ogni caso nulla rispetto all’articolo più costoso di eBay a tema Oasis: un lotto di due chitarre autografate dai fratelli Gallagher. Prezzo di vendita al pubblico: 5.872 euro.