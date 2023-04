Gli Nft di Donald Trump salgono di oltre il 400% dopo la notizia della sua incriminazione Le figurine dell’ex presidente erano state lanciate il 16 dicembre a 99 dollari ciascuna, dopo le accuse all’ex presidente sono decollate nel mercato online.

A cura di Elisabetta Rosso

Avevano fatto tanto rumore a metà dicembre appena lanciate, dieci giorni dopo hanno cominciato a perdere valore e poi tutti ce ne siamo dimenticati. Ora però gli Nft di Donald Trump hanno registrato un aumento delle vendite del 445%. Non è un caso, il Tycoon è appena diventato il primo ex presidente degli Stati Uniti incriminato penalmente.

Sono già state scattate le foto segnaletiche e prese le impronte digitali, Trump è accusato di aver pagato la pornostar Stormy Daniels 130.000 dollari al per farla tacere sulla loro relazione durante la corsa alle elezioni del 2016. E mentre l’ex presidente si prepara ad affrontare un processo senza precedenti sul web vanno a ruba le figurine digitali con Trump vestito da superman o da cowboy.

Gli Nft di Donald Trump

A dicembre, sul suo social network della resistenza, Truth, i Tycoon aveva annunciato la collezione di Digital Trading Card di Donald Trump, una serie che celebrava, non nascondendo ogni deriva mitomane, la vita dell’ex presidente. Trum sulla Luna, Trump sommerso da lingotti d’oro, con un fucile in mano, vestito da pilota di formula uno, c’è anche la sua versione palestrata con gli occhi fiammeggianti che sputano laser. Insomma una collezione autocelebrativa con il formato delle figurine dei giocatori di baseball.

Leggi anche Perché gli Stati Uniti stanno pensando di vietare TikTok in tutto il loro territorio

Lo stesso presidente le aveva consigliate come regalo di Natale “sarebbero perfette”, non solo acquistando un Nft si poteva anche vincere una cena o una partita di golf con Donald Trump. Subito ha funzionato, ma l’hype si è sgonfiato in una manciata di giorni. Ora con le accuse mosse contro Trump la collezione naif di 45.000 pezzi ha registrato un aumento delle vendite del 445%, circa 186.000 dollari, nelle ultime 24 ore, secondo CryptoSlam . L'Nft con il prezzo più basso è salito del 13% a 0,55 Ether, che corrispondono 1.825 dollari. Il prezzo originale con cui erano stati lanciati il 16 dicembre da Trump era di 99 dollari ciascuno.

Il merchandising di Stormy Daniels

Cresce il merchandising di Trump ma di risposta anche Stormy Daniels sta guadagnando dall'incriminazione dell’ex presidente. La porno star infatti sul suo sito ha messo in vendita magliette da 20 dollari con la scritta "#TEAMSTORMY", poster autografati di se stessa in posa in lingerie e un giocattolo da masticare per cani da 30 dollari che assomiglia a Trump. Daniels ha anche scritto su Twitter “#TeamStormy merchandising gli ordini di autografi stanno arrivando". In realtà fuori dalla tenuta dell'ex presidente in Florida, Mar-a-Lago, un negozio di merchandising ha rivelato all'agenzia stampa Reuters che le vendite di cappelli e magliette a tema Trump sono aumentate vertiginosamente.