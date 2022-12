Trump lancia le sue figurine NFT da supereroe, collezionabili a 99 dollari: “Ottimo regalo di Natale” “Queste figurine a edizione limitata sono rappresentazioni artistiche della mia vita e della mia carriera. E l’America ha bisogno di un supereroe” ha dichiarto Donald Trump che cerca soldi per la campagna elettorale.

A cura di Antonio Palma

Anche Donald Trump sbarca nel modo Nft e lo fa a modo suo lanciando una collezione di figurine digitali (Nft) in cui è ritratto in varie vesti da supereroe, collezionabili a 99 dollari.

"Sarebbero un buon regalo di Natale" ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti annunciando l’iniziativa attraverso il suo account social su Truth, la piattaforma in cui è passato dopo l’addio a twitter.

Le figurine digitali in vendita sono disegni che vedono tutti come lui protagonista e lo ritraggono in varie vesti, quasi sempre da supereroe o comunque da persona speciale come astronauta nello spazio, sceriffo nel West, stella del football, pilota di caccia in stile "Top Gun" o anche circondato da lingotti d’oro.

“Queste figurine a edizione limitata sono rappresentazioni artistiche della mia vita e della mia carriera. Collezionate le vostre figurine digitali preferite di Trump, molto simili a figurine dei giocatori di baseball ma, spero, molto più eccitanti! Costano solo 99 dollari l’una” si legge nel messaggio di lancio del prodotto, che aggiunge: “Potrebbero essere un grande regolo di Natale. Non aspettate. Credo che si esauriranno molto rapidamente”.

L’acquisto delle figurine dà anche diritto anche ad altri vantaggi come la partecipazione al sorteggio di premi esclusivi, tra cui una cena di gala, un incontro individuale o una partita di golf con l’ex presidente. "Farò anche chiamate Zoom, incontri individuali, darò cimeli autografati e molto altro", afferma Trump nel video.

L’annuncio secondo alcuni potrebbe essere una trovata per garantire altri introiti alla campagna elettorale di Trump che il mese scorso ha annunciato la propria candidatura per le elezioni presidenziali Usa del 2024.

Come spiega il New York Times, però, gli introiti della vendita non sono collegati ai fondi destinati alla sua campagna presidenziale ma andranno direttamente a lui in base a un accordo di licenza.