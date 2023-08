Elon Musk vuole pagare tutte le cause legali dei dipendenti trattati ingiustamente su X Il miliardario in un post sul social ha aggiunto che non ci saranno limiti al finanziamento. Non è chiaro però con quali fondi, X infatti ha perso metà delle sue entrate pubblicitarie a luglio.

A cura di Elisabetta Rosso

Aveva chiesto ai suoi dipendenti di dormire in ufficio e adattarsi a una modalità di lavoro hardcore, è lo stesso che ora vuole offrire le spese legali ai lavoratori "trattati inguistamente" dai loro capi. Domenica 6 agosto Elon Musk ha annunciato la sua nuova proprosta di assistenza finanziaria, e ha esortato gli utenti a "fargli sapere" cosa è successo su X (il rebranding di Twitter). Scrive: "Se sei stato trattato ingiustamente dal tuo datore di lavoro a causa della pubblicazione o dell'apprezzamento di qualcosa su questa piattaforma, finanzieremo la tua fattura legale", ha detto Musk in un post su X, aggiungendo che non ci saranno limiti al finanziamento.



Non è chiaro però con quali fondi Elon Musk sosterrà la nuova campagna per i dipendenti. X infatti ha perso metà delle sue entrate pubblicitarie a luglio, il miliardario aveva spiegato: “Siamo ancora generando un flusso di cassa negativo a causa di un calo del ~50% degli introiti pubblicitari, oltre che un pesante carico debitorio in eredità". Ha poi aggiunto: "Twitter ha bisogno di arrivare a un flusso di cassa positivo prima di poterci permettere il lusso di qualsiasi altra cosa”. Già nel periodo tra aprile e maggio gli introiti pubblicitari di Twitter avevano toccato gli 88 milioni di dollari, in discesa del 59% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La libertà di parola

Musk ha ricondiviso il suo post aggiungendo: "Ecco come è fatta la difesa della libertà di parola". È un concetto che nella retorica di Musk torna sempre, d'altronde quando ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, ha promesso di trasformare il social in una fortezza della libertà di espressione.

Leggi anche L'enorme X luminosa messa da Elon Musk sul tetto di Twitter non ha fatto una bella fine

A partire da ottobre 2022 Musk ha rivoluzionato la piattaforma di microblogging (l'ultimo grande cambiamento è stato proprio il rebranding). Ha licenziato buona parte dell'area di moderazione, sostituito l'ufficio stampa con un programma che invia automaticamente l'emoji della cacca, fomentato i gruppi transfobici in nome di una liberà di parola che ha trasformato Twitter in una terra selvaggia.

I commenti degli utenti

Non hanno perso tempo, gli utenti sotto il post di Elon Musk hanno commentato: "Ci sono 11 ex impiegati di Twitter nella sede africana che sono stati ingiustamente licenziati e lei si è rifiutato di pagare loro la liquidazione. Dovresti pagare loro prima di intraprendere un'altra avventura in cerca di attenzione per la quale chiaramente non sei preparato come al solito."

C'è anche chi ha piena fiducia in Musk e scrive: "Vai a qual paese, grasso pezzo di m***a! Non pensare nemmeno di licenziarmi o ti farò causa sostenuto dalla piena fiducia e credito di Elon Musk".