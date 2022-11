Elon Musk si butta (anche) nella politica: “Votate per il Partito Repubblicano” L’8 novembre gli Stati Uniti andranno al voto: con le elezioni di midterm sceglieranno i nuovi membri della Camera dei Rappresentanti e alcuni esponenti del Senato.

La produzione di tweet di Elon Musk sta diventando frenetica. Messaggi taglienti, immagini, meme e annunci a distanza ravvicinata. Tutti su temi diversi. Tutti con toni non esattamente pacati. Un comportamento social che ricorda quello di un altro noto utilizzatore della piattaforma: Donald Trump. E proprio come Trump, uno degli ultimi tweet è un’incursione nella politica.

“Agli elettori indipendenti. Il potere condiviso frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, quindi consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica”. E ancora: “I democratici o i repubblicani non votano mai per l'altra parte, quindi gli elettori indipendenti sono quelli che decidono effettivamente chi comanda!”.

Il modello dell’anatra zoppa

L’8 novembre negli Stati Uniti si tengono le elezioni di midterm. Si tratta di una tornata elettorale che viene organizzata a metà mandato del presidente in carica. Qui verranno eletti tutti i membri della Camera dei Rappresentanti e alcuni membri del Senato. Il bilanciamento di poteri indicato da Musk è già noto nel gergo politico e corrisponde al modello chiamato “anatra zoppa”.

Con questa formula si intende l’impossibilità per un governo di esercitare a pieno il suo potere, in questo caso per l’incapacità di controllare tutti gli organismi politici. L’azione di governo di Joe Biden e del suo staff verrebbe limitata infatti da un Parlamento a maggioranza repubblicana.