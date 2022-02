Ecco quanto guadagna su Twitch lo streamer Grenbaud: la rivelazione durante una diretta In occasione di una live con l’amico Jody Cecchetto, Grenbaud ha dovuto rispondere alle domande schiette dei fan, incentrate per lo più sulla situazione sentimentale ed economica.

A cura di Lorena Rao

Youtuber, tiktoker, cantante e anche streamer: Grenbaud è a tutti gli effetti una delle personalità web più popolari in Italia. A dimostrarlo, oltre il numero di fan e follower sui diversi social, sono le sue entrate su Twitch. È lo stesso streamer a dichiararlo durante una live sulla piattaforma viola in compagnia dell'amico e collega Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto. Durante la diretta, Grenbaud ha dovuto rispondere alle domande schiette dei fan, incentrate per lo più sulla situazione sentimentale ed economica. Per questo, a un certo punto della live, Jody ha dovuto chiedergli: "Quanto hai guadagnato finora?”. La risposta di Grenbaud conferma un leak trapelato tempo fa in rete: circa 130.000 dollari. Una cifra che rende Grenbaud non ricco, ma “benestante”, come dice lui stesso. Il tutto in appena un anno dall'apertura del canale Twitch, che conta oltre i 700.000 iscritti.

Il ventenne Grenbaud fa parte dei giovanissimi che grazie ai social e alle nuove piattaforme acquisiscono entrate di un certo spessore. La lista diffusa in rete lo scorso autunno con i guadagni dei singoli streamer di Twitch, mostrano entrate di centinaia di migliaia d'euro nella mani di gruppi spesso di under30, sia in Italia che nel mondo. Un fenomeno che però non riguarda la sola piattaforma viola di Amazon.

Di recente Forbes ha pubblicato la lista degli youtuber e dei tiktoker più pagati nel 2021. In questo caso i numeri sono da capogiro e riguardano per lo più giovanissimi americani. Partendo dalla piattaforma video di Google, MrBeast (23 anni) è il creator più pagato, con una capitalizzazione dei video pari a 54 milioni di dollari solo nel 2021. TikTok invece vede il dominio delle sorelle D'Amelio, Charlie (17 anni) e Dixie (20 anni), con un fatturato nel 2021 pari a rispettivamente 17,5 milioni di dollari e 10 milioni di dollari. Rimanendo nei meandri di TikTok, le aziende che sfruttano la popolarità dei creator per scopi commerciali, sono in grado di pagare dai 100.000 ai 250.000 dollari a post.