TikTok vuole farti fare streaming di videogiochi dal PC: ecco l’app che farà concorrenza a Twitch Gli sviluppatori della piattaforma hanno dato vita a TikTok Live Studio, un’app per le dirette in streaming da computer che per il momento è in fase di sperimentazione.

A cura di Lorenzo Longhitano

Le dirette di TikTok sono una parte importante dell'esperienza d'uso della piattaforma di condivisione, ma presto potrebbero diventare ancora più centrali nell'economia dell'app. Gli sviluppatori stanno infatti sperimentando l'utilizzo di un software destinato ai computer e mirato a rendere possibili le trasmissioni in diretta anche da questi dispositivi. In questo modo i creator avrebbero modo di rivolgersi ai loro follower in tempo reale utilizzando webcam e altra strumentazione professionale, similmente a quanto accade già su Twitch e YouTube.

Il test di TikTok Live Studio

La novità in fase di prova l'ha intercettata TechCrunch, testata alla quale i responsabili di TikTok hanno già confermato alcuni dettagli tra i quali il nome del software: TikTok Live Studio. Il programma è stato fornito in via preliminare a un numero strettissimo di creator che lo stanno provando con mano per fornire agli sviluppatori le loro impressioni, i consigli su come migliorarlo ed eventuali segnalazioni di bug e problemi.

Le caratteristiche dell'app

Al momento — almeno stando alle poche descrizioni emerse online dai tester — sembra si tratti di un'app ancora acerba, ma che già mostra come gli sviluppatori siano potenzialmente intenzionati ad andare fuori dalla comfort zone di TikTok per conquistare altri territori. TikTok Live Studio permette già ora di trasmettere dirette con orientamento dello schermo anche in orizzontale, mentre tra le fonti dei video, oltre alla fotocamera o alla webcam, figurano anche videogiochi, programmi, schermo dello smartphone e immagini o testo; al momento non sembra ancora possibile trasmettere in diretta immagini provenienti dal browser aperto sul computer, ma potrebbe essere questione di tempo.

La concorrenza a Twitch e YouTube

Se l'impostazione di base dell'app suona famigliare, è perché è la stessa che ha reso popolari piattaforme come Twitch e le live di YouTube, nelle quali i creator tengono incollato allo schermo un numero sempre crescente di spettatori proponendo mix tra esperienze di gioco, sessioni di semplice svago e formati di intrattenimento o informazione più complessi. Il denominatore comune è uno: la stanza delle trasmissioni — che sia una camera da letto o un'ambientazione professionale — diventa un vero e proprio studio di produzione grazie all'ausilio di pochi strumenti relativamente economici.

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro di TikTok Live Studio. Se gli sviluppatori porteranno avanti il progetto l'app potrebbe effettivamente diventare uno di questi strumenti e, con alle spalle una piattaforma da oltre un miliardo di utenti, potrebbe dare del filo da torcere alle rivali.