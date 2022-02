Quali sono i personaggi di Uncharted che compaiono anche nel film A emergere durante il film di Uncharted sono i particolari rapporti tra i personaggi, i cui principali sono direttamente tratti dai videogiochi. Ecco di seguito quali sono.

A cura di Lorena Rao

Oggi il film di Uncharted debutta al cinema. Parliamo di una delle celebri serie videoludiche di PlayStation, con protagonista l'iconico Nathan Drake. Nelle pellicola diretta da Ruben Fleischer (Zombieland, Venom), Nathan ha soli 25 anni e non è ancora diventato il cacciatore di tesori amato da giocatori e giocatrici. Una sorta di prequel incentrato sul ritrovamento del tesoro di Magellano. A emergere durante il film sono i particolari rapporti tra i personaggi, i cui principali sono direttamente tratti dai videogiochi. Ecco di seguito quali sono.

Nathan Drake

Ovviamente non poteva mancare il protagonista, Nathan Drake, qui interpretato da Tom Holland, attore incredibilmente apprezzato dopo l'ultima trilogia di Spider-Man, ma non solo. Come detto prima, nel film Nathan ha soli 25 anni e lavora come barman in un locale di New York, senza rinunciare a qualche truffa per il sostentamento personale. Un Drake inedito, giovane, spensierato ma non per questo meno ambizioso o timoroso di avventure. Tutt'altro, Tom Holland riesce ad incarnare lo spirito del protagonista di Uncharted, attraverso il suo tocco originale.

Victor “Sully” Sullivan

Centrale nella storia di Uncharted, sia nella serie di videogiochi che nel film, è il personaggio di Victor “Sully” Sullivan. A interpretarlo uno degli attori più apprezzati del panorama action, Mark Wahlberg (Transfomers, Red Zone, Infinite, per citarne alcuni). Anche in questo caso parliamo di un Sully giovane, già avvezzo a cacce di tesori e truffe. Nel film si troverà per la prima volta a collaborare con Nathan Drake per ottenere l'ambito tesoro di Magellano, scomparso da secoli.

Chloe Frazer

A chiudere la triade di personaggi di Uncharted che compaiono nel film è Chloe Fraser, il cui ruolo è stato affidato a Sophia Taylor Ali, conosciuta soprattutto per il personaggio di Sabrina in Faking It, teen drama poi interrotto tre stagione. Chloe compare per la prima volta Uncharted 2 come vecchia conoscenza di Nathan. Grazie al film, adesso possiamo sapere com'è nato il rapporto tra i due.

Samuel Drake

Nel film fa capolino anche il fratello di Nathan, Samuel, noto anche semplicemente come Sam. Giocatori e giocatrici hanno imparato a conoscerlo in Uncharted 4, capitolo conclusivo della serie, tuttavia nel film è possibile vederlo tramite i flashback del protagonista. Il giovane Sam è interpretato da Rudy Pankow, noto per il ruolo di JJ Maybank nella serie Netflix Outer Banks.

Il “vero” Nathan Drake

Il film di Uncharted punta a coinvolgere il pubblico non videoludico, ma è indubbio l'occhio di riguardo nei confronti di chi ha giocato ai videogiochi. Ecco spiegati i numerosi easter egg, citazioni ai capitoli della serie la cui individuazione impegnerà i più. Tra questi vi è una piccola chicca: vi è un cammeo con il doppiatore originale di Nathan Drake. Negli Stati Uniti la sua voce è affidata a Nolan North, mentre in Italia a Matteo Zanotti.