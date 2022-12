Digitale terrestre, cosa succede il 20 dicembre con lo switch off dei canali tv Chi ha comprato un televisore dopo il 2018 non dovrebbe avere problemi, rimarranno al buio solo le tv più vecchie e nel caso basterà comprare un nuovo decoder.

È stata una lunga marcia quella verso la transizione al nuovo digitale terrestre, il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). Il 20 dicembre, dopo mesi di riassetto delle frequenze si spegneranno gli ultimi canali codificati in MPEG-2, ovvero quelli che vanno dal 500 in poi.

Dal 21 dicembre quindi ci saranno solo trasmissioni in MPEG-4 alle numerazioni iniziali. Cosa significa? Semplicemente che saranno visibili solo i canali in alta definizione. Quindi chi ha un vecchio televisore sarà costretto ad acquistare un nuovo decoder o tv.

A cosa serve la transizione al nuovo digitale terrestre

Il percorso previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2021, in realtà, è iniziato già lo scorso 8 marzo, quando è stata introdotta la codifica MPEG-4 in simulcast con l’MPEG-2. L’idea è quella di fare un grande trasloco per ottimizzare da un lato lo spazio di distribuzione dei canali, dall’altro la qualità.

L’aggiornamento tecnico infatti permetterà di vedere la televisione ad alta definizione, il DVB-T2 libererà le frequenze della banda 700 MHz e il formato video MPEG-4 con codifica H264 che è in grado di supportare una qualità di trasmissione maggiore. Il realtà lo switch off, però, un progetto molto più a lungo termine. Quella del 20 gennaio infatti è solo la prima tappa per la nuova generazione del digitale terrestre.

Come capire se la tv e il decoder sono compatibili

Per capire se il proprio televisore o il proprio decoder sono compatibili con i nuovi standard basta accedere al sito nuovatvdigitale.mise.gov.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni nella pagina dedicata. Non solo, si può anche consultare il manuale nella scheda tecnica del televisore per capire se supporta o meno il nuovo standard verificato. Se c’è l'indicazione DVB-T2 HEVC Main10 allora la transizione non sarà un problema. Altrimenti, quando verrà introdotta l’attivazione dei nuovi standard, a gennaio 2023 si potrà utilizzare il canale di test 200. Se sullo schermo comparirà la scritta “Test HEVC Main10”, allora il televisore sarà compatibile al DVB-T2.

Chi non avrà (quasi) sicuramente problemi

Se il televisore è stato comprato dopo il 2018 sarà compatibile con il nuovo digitale terrestre perché i dispositivi venduti dopo quella data, secondo il regolamento supportano il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC Main10. In realtà tutti i televisori in commercio almeno dal 2010 dovrebbero supportare l’alta definizione, nel caso fossero stati acquistati in precedenza probabilmente basta prendere un nuovo decoder. La transizione dovrebbe creare problemi solo alle prime tv HD Ready con decoder integrato SD. Quindi probabilmente rimarranno al buio circa due milioni di dispositivi.

Attenzione, anche i dispositivi più recenti potrebbero riscontrare qualche problema. Il primo è legato alle nuove posizioni dei canali, per esempio Rai o Mediaset potrebbero essere visibili solo dal 501 o dal 104 in poi e non nelle nuove posizioni dello switch off. In questo caso bisogna o acquistare un decoder o sostituirlo. Il secondo invece è per chi ha comprato una smart tv prima del 2018, questi dispositivi pur avendo un decoder DVB-T2, in realtà potrebbero non avere l’obbligo di supporto al formato Hevc (H265) con profilo Main 10.

Cosa fare se i canali non si sintonizzano

Anche se il televisore e il decoder sono compatibili con DVB-T2 potrebbero esserci problemi a visualizzare la schermata. Banalmente il canale 200 potrebbe non sintonizzarsi o non mostrare il messaggio “Test HEVC Main10”.

In tal caso probabilmente o è una cattiva ricezione, o una un’altra emittente che trasmette sul canale oppure, la televisione non riesce ad agganciarsi alle frequenze più recenti. Sarà quindi necessario, prima di acqusitare una nuova televisione o un nuovo decoder, effettuare una risintonizzazione per accertarsi che il problema non dipenda dai propri dispositivi.

Ci sono bonus tv e decoder per lo switch off?

Non è più possibile usufruire dei bonus tv erogati dal ministero delle imprese e del made in Italy per agevolare la sostituzione di tv e decoder non compatibili con i nuovi standard di trasmissione. C'era tempo fino al 12 novembre per richiederli.

Resta però attiva l’agevolazione ‘Decoder a casa’. Una misura introdotta in collaborazione con Poste Italiane S.p.A., che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia alle persone dai 70 anni in su, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.