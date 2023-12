Danny Lazzarin e la pace con il suo (ex) hater dopo gli insulti social: “Chiudiamola qui” Lo scorso 21 ottobre con un video dal titolo “Vi chiedo aiuto” lo youtuber Danny Lazzarin aveva spiegato ai suoi follower di essere stato vittima di un attacco alla sua vita privata. Ora, con un nuovo video, è tornato sulla vicenda per chiarire (e chiudere) tutto quello che è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Danny Lazzarin è uno degli youtuber più noti della community italiana di questa piattaforma. È facile da riconoscere. Classe 1986, spalle e braccia avvolte da muscoli, cappellino girato all’indietro. Il primo video è del 2016. Da quel momento ha accumulato oltre un milione di iscritti e centinaia di video. Palestra, auto, viaggi, consigli di imprenditoria. Tutto regolare fino al 21 ottobre, quando Lazzarin ha postato un video con un titolo semplice: Vi chiedo aiuto. Un video che ora è stato cancellato dal suo canale.

Qui Lazzarin raccontava in 17 minuti cosa era successo con il creator Domingo Poliandri, anche lui appassionato di palestra. Domingo era comparso nel canale di Lazzarin a febbraio in un format dal titolo A tu per tu con l’hater, un podcast in cui Lazzarin si fermava a parlare con chi lo attaccava sui social. Mesi dopo Domingo avrebbe lasciato intendere al suo pubblico di avere del materiale molto sensibile su Lazzarin, in cui lo youtuber si mostra a disagio dopo una domanda sui figli.

Sempre in questo video Lazzarin spiega ai suoi follower che la sua reazione era motivata da un evento preciso: la sua compagna aveva perso il loro bambino durante la gravidanza. Da questo video, arrivato primo nelle tendenze su YouTube, è partita un’ondata di discussioni sui limiti dell’esposizione della vita privata sui social e anche di insulti, sia verso Domingo che verso Lazzarin. Un’ondata di cui Lazzarin ha parlato anche a Fanpage.it e a cui ora i due hanno deciso di porre fine con un nuovo video.

Cosa è successo fra Domingo e Lazzarin

Il nuovo video si intitola Io e Danny Lazzarin abbiamo fatto pace. È un podcast da 22 minuti in cui i due creator si confrontano su quello che è successo. Il video è abbastanza confuso. A un certo punto le riprese proseguono velocizzate, per una parte manca l’audio, si parla di un documentario sulla vicenda che sarebbe dovuto uscire sul canale di Domingo. Tutto, in ogni caso, finisce con una dichiarazione di pace. I due decidono di chiudere tutta questa storia con questo video. Promettono di non parlarne più, di chiudere le azioni legali e anche di cancellare i vecchi video comparsi sui canali. In effetti già adesso quel “Vi chiedo aiuto” di Lazzarin non c'è più. Alla fine del video scappa anche un abbraccio.