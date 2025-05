video suggerito

A 25 anni racconta il cancro sui social, ma per i suoi hater è tutta una finta: la storia di Sydney Sydney Towle è una tiktoker di 25 anni affetta da una rara forma di tumore. Da quando ha iniziato a raccontare la sua malattia, però, sempre più persone l’hanno accusata di essersi inventata tutto per diventare famoso sui social. Tanto che hanno appositamente creato un gruppo Reddit contro di lei. La regola numero uno è: “Non difendere Syd”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

228 CONDIVISIONI condividi chiudi

TIKTOK | Scree dai video di @sydtowle

Sydney Towle ha 25 anni e un cancro al IV stadio, il colangiocarcinoma, un raro tumore che colpisce i dotti biliari, i canali che trasportano la bile dal fegato all'intestino. Come tante altre persone che stanno affrontando questo percorso, Sydney ha deciso di non nascondere la malattia, ma di raccontarla sul suo account TikTok, che oggi è seguito da oltre 700.000 follower.

Eppure, come racconta questa inchiesta del New York Times, da qualche tempo, sul web, gli hater l'hanno presa di mira. Non si tratta di qualche commento isolato dell'hater di turno, ma di centinaia di persone che accusano la ragazza di essersi inventata tutto per avere successo, un po' come hanno fatto in passato personaggi come Belle Gibson, la ragazza australiana che costruì un impero su una finta diagnosi di cancro.

L'ossessione per Sydney è tale da aver fatto nascere una pagina snark su Reddit contro di lei. Si tratta di forum in cui i partecipanti in forma anonima criticano o offendono personaggi famosi o influencer. Quello dedicato a Sydney è nato solo qualche mese fa, lo scorso autunno, e ha già mille partecipanti. La regola numero uno per parteciparvi è semplice: "Non difendere Syd".

Leggi anche Abbiamo lanciato i meme più cretini dei social: la storia degli Italian Brainrot

Chi è Sydney Towle

"Slaying cancer", si legge nella bio del suo profilo social, ovvero "combattere il cancro", ed è quello che l'influencer fa ogni giorno con i suoi video da quando, a fine estate 2023, ha ricevuto la diagnosi. In realtà, Sydney sui social era piuttosto attiva già prima della malattia. Come molte ragazze della sua età, pubblicava video divertenti, leggeri, in cui cantava o ballava, così quando ha ricevuto la diagnosi, nonostante la paura, ha deciso di non fermarsi, né di rinunciare al suo ottimismo. Da allora, da quel primo video in cui ha raccontato "Ho il cancro, ma sono forte, quindi sarò brava", il suo profilo è esploso e migliaia di persone hanno iniziato a seguirla e a supportarla nel suo percorso.

I video in cui balla mentre fa la chemioterapia però non sono piaciuti a tutti. Né quelli in cui racconta i suoi viaggi in giro per il mondo con gli amici, né quelli in cui semplicemente mostra i suoi lunghi capelli biondi, che la chemioterapia e le altre cure non le hanno portato via, come spesso accade ai malati di cancro. La corrente di odio che scorre sui social l'ha colpita. La sua narrazione della malattia, spesso all'insegna di toni leggeri e positivi, è diventata per molti la prova che la sua fosse tutta una bugia.

L'ossessione degli hater contro di lei

Nel forum Reddit nato contro di lei, i suoi hater hanno dato via a una spaventosa "caccia alle streghe", alla ricerca anche del minimo dettaglio che potesse confermare la loro tesi: Sydney non ha il cancro. Hanno perfino creato una cronologia di 28 pagine di dettagli medici condivisi dalla ragazza, che secondo loro non sarebbero coerenti tra loro. Hanno studiato in modo ossessivo i suoi video mentre fa la chemio per confermare i loro sospetti, alla ricerca dell'ingresso per la chemio. E, ovviamente, gli insulti contro di lei si sprecano: "Odio la sua positività tossica", ha scritto una persona. "Non credo a una parola di quella che dice". E poi c'è anche chi si presenta come un professionista sanitario oppure chi si improvvisa dopo aver letto due righe su Internet: "Il colangiocarcinoma colpisce gli over 70".

Come lei stessa ha specificato in uno dei suoi video, Sydney non ha mai chiesto soldi ai suoi follower, nonostante in moltissimi le chiedano di poterla aiutare. L'unica cosa che si è limitata a fare in passato è stato aggiungere qualche link a una lista dei desideri di Amazon per carte regalo Uber Eats, Airbnb e Amtrak nella sua bio di TikTok. La prova schiacciante – per i suoi hater – della sua vera natura: "Vederla manipolare le persone per soldi, quando ci sono persone VERE là fuori con un VERO cancro che si destreggiano tra problemi REALI, mi disgusta", la attacca un utente.

Il parere del medico

L'odio verso la ragazza è cresciuto così tanto che alla fine è dovuto intervenire perfino il suo medico, il dottor Ghassan Abou-Alfa, un oncologo specializzato in cancro al fegato e tumori del dotto biliare: "Ha il cancro", ha detto in una conferenza stampa al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di Manhattan, presso il quale l'influencer è in cura da diversi mesi.

Oltre a presentare i dettagli della malattia – dopo il primo il tumore si è ripresentato al fegato e ai linfonodi vicini – il medico ha spiegato che non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo alla chemioterapia. Alcuni, fortunatamente, come Sydney, la tollerano meglio: "Una giovane paziente come Sydney, ma a prescindere dall'età in realtà, può andare avanti e conservare un bell'aspetto – ha aggiunto – ma questo non mette in dubbio il fatto che stia ancora vivendo con una situazione molto seria".

Non ha parole per tutto l'odio nato contro di lei: "Una paziente deve fare quello che le dice il suo corpo. Se ha l'energia per correre 10 miglia, può correre 10 miglia. Se vuole viaggiare, sarei dispiaciuto se pensasse al cancro mentre lo fa".

"Le cose che le persone dicono dietro lo scudo del loro telefono sono orribili", ha detto Sydney durante un incontro pubblico alla Cholangiocarcinoma Foundation a Salt Lake City. "Non avrei mai pensato che avrei ricevuto tutto questo odio perché voglio condividere il mio viaggio".