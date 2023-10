L’ultimo video di Danny Lazzarin è una delle lezioni migliori sui confini dei social

A cura di Valerio Berra

Classe 1986, testa rasata, muscoli imponenti che spuntano fuori da canottiere oversize. Danny Lazzarin è uno dei creator più noti su YouTube. Fa parte della seconda generazione della community di YouTube Italia, quelli che hanno cominciato a fare video quando ormai fare lo youtuber stava diventando una professione a tutti gli effetti. Ha iniziato a pubblicare contenuti sul mondo del fitness, soprattutto consigli di allenamento, e poi ha continuato con vlog su automobili, alimentazione e vestiti. L’ultimo video però ha un tono diverso rispetto a tutti gli altri.

Il titolo è “Vi chiedo aiuto” e da ieri è al numero 1 delle tendenze su YouTube. È un video da 17 minuti, girato nel suo studio. La telecamera è fissa, la copertina semplice, senza grafiche, e gli occhi sono lucidi. Un set che ha colpito chi segue YouTube, soprattutto chi lo conosce da tempo ed è abituato a vederlo sollevare dischi di ghisa o guidare macchine sportive. In un video con pochi tagli e molto flusso di coscienza, Danny Lazzarin traccia una linea di confine netta sul mondo dei social.

Quanto vale un like?

Nei mesi scorsi Lazzarin aveva rilasciato un’intervista video a un altro creator, Domingo Poliandri. Numeri più piccoli, su YouTube non arriva a 50.000 iscritti, e una carriera nel mondo del powerlifting, la disciplina sportiva che si basa sul sollevamento di pesi. In questa intervista Poliandri aveva fatto una battuta a Lazzarin, un’allusione all’apparenza innocua sul fatto che non avesse figli. Lazzarin aveva reagito in modo duro, si era incupito, era uscito dallo studio. Non solo. Aveva chiesto a Poliandri di tenere per lui tutto quello che era successo.

Pochi giorni fa Poliandri ha fatto una live sul suo profilo Instagram. Ha promesso ai suoi spettatori di rivelare “qualcosa di piccante” in cambio di un po' di like. Una volta che i suoi utenti hanno soddisfatto le sue richieste ha raccontato di come Lazzarin sia crollato durante l’intervista dopo la battuta sul figlio. Non solo, ha spiegato anche di avere ancora il video di questo momento. È proprio da queste immagini che inizia il video pubblicato da Lazzarin in cui spiega ai suoi follower quello che è successo.

“Lui ha chiesto del perché non avessi figli. Quello che non sapeva è che io e mia moglie avevamo appena perso un bambino. Questa cosa non volevamo trattarla sui nostri social. Chi ha dato il diritto a quest’uomo di trattare sorridendo una cosa di questo tipo? Ha raccontato quello che mi è successo in cambio di like”.

Dopo la pubblicazione del video, il profilo Instagram di Domingo Poliandri non risulta più raggiungibile. Nelle ultime ore ne sono comparsi altri, spesso bloccati poco tempo dopo la loro creazione. In alcuni compaiono messaggi di scuse, in altri annunci di prossime risposte. Non è chiaro al momento quali siano ufficiali o quali invece no. Dal canale YouTube di Poliandri sembra anche che siano stati oscurati i contenuti con Lazzarin.