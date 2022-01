Dalla Cina arriva lo zaino smart per monitorare i figli che vanno a scuola Lo zaino smart di Huawei è caratterizzato da una serie di funzioni utili per le famiglie ansiose che desiderano controllare in sicurezza il tragitto casa-scuola-casa dei propri bambini.

A cura di Lorena Rao

Huawei, uno dei colossi della tecnologia cinese, ha presentato al pubblico un nuovo zaino smart rivolto ai bambini, che prende il nome di Huawei 9µm (9 micron). Le particolarità del prodotto sono diverse, ma l'elemento centrale dello zaino resta il GPS. Grazie ad esso, i genitori potranno monitorare tutti gli spostamenti dei loro figli tramite l'utilizzo dell'app Smart Life. Tale app permette di impostare tre aree del tragitto, ossia "casa", "scuola" e "altro". Così facendo, i genitori saranno avvertiti tramite messaggio quando il proprio figlio entrerà e uscirà dalla scuola, ad esempio. L'importante è avere in spalla lo zaino.

La posizione del bambino verrà aggiornata ogni 2 minuti. Sarà inoltre possibile registrare la cronologia degli spostamenti per tre mesi. In breve, lo zaino smart è caratterizzato da una serie di funzioni utili per le famiglie ansiose che desiderano controllare in sicurezza il tragitto casa-scuola-casa dei propri bambini. Andando oltre alla geolocalizzazione, a rendere smart lo zaino vi è pure un display esterno da 1,54 pollici conforme allo standard IP67, quindi resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua. A tutto questo si aggiunge la possibilità di impostare gli orari della classe, consegnare le firme elettroniche e, come plus, scegliere degli orologi a tema.

Al di là delle componenti smart, Huawei 9µm presenta un'ergonomia volta a ridurre il carico sulle spalle e sulla zona lombare dei piccoli scolari. Ciò spiega perché, rispetto alle marche concorrenti, il prodotto di Huawei è più corto di circa 7 centimetri. Huawei 9µm è indicato soprattutto per bambini alti fino a 135 centimetri di altezza. Per quanto riguarda lo stile, contrariamente alle sue funzionalità, lo zaino riprende lo stile vintage delle cartelle di scuola anni '60. Un incrocio tra passato e futuro che rende particolare l'estetica di Huawei 9µm.

Il prezzo con il quale viene presentato al pubblico il nuovo zaino smart di Huawei è di circa 100 euro. Tuttavia non è ancora possibile acquistarlo, anche perché non è ancora chiaro se la società renderà disponibile Huawei 9µm anche al di fuori della Cina o se resterà un'esclusiva del paese.