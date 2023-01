Cuscini DualSense e poster di God of War: ora da IKEA ci sono le stanze a tema PlayStation 5 “Saranno disponibili presso il negozio IKEA di Shangai e presso altre location via roadshow”, riporta Daniel Ahmad, analista di Niko Partners specializzato nel mercato videoludico asiatico.

A cura di Lorena Rao

La stanza perfetta per chi ama i videogiochi esiste? Sembra di sì, stando alla nuova collaborazione tra PlayStation China e IKEA. La notizia è stata riportata da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners specializzato nel mercato videoludico asiatico. Tramite il suo account Twitter, ha pubblicato le immagini di arredamenti a tema PlayStation che questo mese entreranno a far parte dell'offerta dei negozi IKEA cinesi. "Saranno disponibili presso il negozio IKEA di Shangai e presso altre location via roadshow", riporta nello specifico Ahmad.

Cosa c'è dentro una stanza PlayStation

Nelle immagini postate dall'analista, è possibile individuare diversi dettagli che rimandano all'immaginario PlayStation 5. Tutte le stanze vedono la predominanza del blu e del bianco, colori simbolo della console. Al loro interno vi sono poi numerosi ornamenti legati alle principali esclusive approdate su PlayStation 5: dai poster di The Last of Us Parte I e Horizon Forbidden West, passando per il martello di Thor tratto da God of War Ragnarök, fino ad arrivare a una riproduzione del robottino di Astro's Playroom.

Sui divani si possono scorgere dei cuscini a forma di controller DualSense e di icona PlayStation Plus, servizio in abbonamento che mette a disposizione un catalogo di giochi in digitale. In questo contesto non può certo mancare la protagonista: PlayStation 5, corredata di accessori e gadget ufficiali. Ma non è finita qui: sui muri vi è pure una frase motivazionale sulla vita da gamer. Camere con un'identità ben precisa, con lo scopo di avvicinare il pubblico cinese al mondo PlayStation.

La collaborazione con IKEA si inserisce infatti all'interno della campagna promozionale avviata da Sony in Cina. Lo scorso mese è stato lanciato anche un nuovo spot con protagonisti Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, FIFA 23 e Ratchet & Clank: Rift Apart, con lo scopo di pubblicizzare l'offerta ludica disponibile su PlayStation 5, tra esclusive e titoli multipiattaforma.