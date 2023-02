Perché a Roma è spuntata fuori una PlayStation gigante Non solo Roma, ma anche altre città europee sono state invase da strane apparizioni a tema PlayStation 5. Si tratta di un’iniziativa di Sony per segnalare al pubblico che le sue console sono di nuovo disponibili.

A cura di Lorena Rao

Se in queste ore andate in via del Corso a Roma, noterete una gigantesca PlayStation 5 uscire dal terreno. Un'installazione incredibile, che si va ad unire a quelle presenti in altre città europee. A Londra è apparsa l'ascia di Kratos di God of War Ragnarok, mentre in Olanda e a Napoli sono comparse le orme di un Divoratuono di Horizon Forbidden West. Questa serie di apparizioni a tema PlayStation 5 fa parte dell'iniziativa di Sony per segnalare la rinnovata disponibilità della console, da mesi difficilmente reperibile.

Tra pandemia, guerra in Ucraina, crisi dei chip e scalper, sin dalla sua uscita, PlayStation 5 è stata quasi introvabile. Tra i fortunati che sono riusciti ad averla, molti hanno dovuto cedere alla formula dei bundle con un prezzo maggiorato rispetto alla sola console. Per comunicare la fine di queste pratiche e la nuova disponibilità di PlayStation 5, Sony ha quindi dato il via alla serie di installazioni, a cui si aggiungono spot pubblicati sui social legati alle principali esclusive PlayStation 5.

Nei video compaiono tutte le nuove icone: Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e i già menzionati God of War e Horizon. Un modo spettacolare per evidenziare il parco titoli disponibile solo su PlayStation 5. Al di là delle installazioni particolari, l'iniziativa di Sony prevede pure un concorso chiamato "PS5 Reporter for a day". Chi riesce a immortalare col proprio smartphone le varie apparizioni a tema, può vincere una PlayStation 5.