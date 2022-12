Hai bisogno di un regalo last minute? Ecco 10 videogiochi che possono salvarvi il Natale God of War Ragnarök, Mario + Rabbids Sparks of Hope o Pokémon Scarlatto e Violetto. La redazione di Fanpage.it ha selezionato 10 videogame che possono diventare un ottimo regalo di Natale da fare all’ultimo momento.

A cura di Lorena Rao

Ogni anno la stessa storia: il Natale è ormai alle porte ma le idee per i regali scarseggiano. Niente paura, perché lato videogiochi, ci sono numerose proposte in grado di accontentare diversi palati videoludici. Dalla grande avventura epica à la God of War Ragnarök, passando per titoli più particolari come Mario + Rabbids Sparks of Hope, fino ad arrivare a Pokémon Scarlatto e Violetto. Ecco i 10 videogiochi da regalare last minute a Natale.

Stray (PlayStation 4, PlayStation 5, PC)

Esiste il videogioco perfetto per le persone amanti dei gatti: Stray. Il titolo si è rivelato la sorpresa del 2022, a tal punto da gareggiare nella categoria "Gioco dell'anno" dei The Game Awards. Protagonista è un gatto randagio precipitato per sbaglio in una città sotterranea cyberpunk abitata da robot senzienti. Un'avventura dolce e senza pretese, capace di intenerire in più occasioni.

Sonic Frontiers (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Ci sono icone che non muoiono mai, tra queste c'è il porcospino blu di casa SEGA. Sonic Frontiers è la proposta perfetta per chi videogioca da tanto tempo ma desidera sperimentare. Questa volta Sonic si ritroverà in un'antica isola, piena di bizzarre creature. Un'esperienza open world che però resta rispettosa del passato di Sonic The Hedgehog.

Leggi anche Ecco Paralives, il videogioco che vuole competere con The Sims

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Per chi preferisce rispolverare il passato videoludico ma con alcune accortezze tecniche attuali, c'è Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, versione rimasterizzata e modernizzata del titolo uscito nel 2007 su PSP, la console portatile di Sony. Il gioco ripercorre la vita da SOLDIER di Zack Fair, personaggio centrale nelle vicende di Final Fantasy VII, remake del 2020 incluso.

The Callisto Protocol (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Natale sarà anche un periodo di felicità e luci, ma un po' di horror non guasta mai per ravvivare le serate invernali. Ecco quindi The Callisto Protocol, il nuovo videogioco del creatore di Dead Space. Protagonista è Jacob Lee, corriere spaziale finito all'interno di un carcere in rivolta sulla luna morta di Giove. L'obiettivo è riuscire a fuggire, sopravvivendo ai detenuti che si sono tramutati in inquietanti creature a causa di un'infezione.

God of War Ragnarök (PlayStation 4, PlayStation 5)

Per andare sul sicuro nel panorama PlayStation c'è poi God of War Ragnarök. Questa volta Kratos e Atreus devono cercare di opporsi a Odino mentre il Ragnarök, la fine degli dei, incombe sui Nove Regni norreni. Un'esperienza di alto livello sul fronte narrativo, ludico e tecnico.

Pokémon Scarlatto e Violetto (Nintendo Switch)

Una garanzia per i più piccini e le più piccine sono i nuovi capitoli della serie Pokémon, Scarlatto e Violetto. Il franchise si apre per la prima volta alla struttura open world, rendendo i luoghi Paldea esplorabili sin dall'inizio. Nei loro meandri, ci attendono numerose sfide con gli allenatori più forti della regione e con potenti pokémon teracristalizzati.

Elden Ring (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Forse scontata come proposta, ma utile per fare uscire dalla confort-zone molti giocatori e giocatrici. L'ultimo titolo di FromSoftware, vincitore ai The Game Awards 2022 come "Gioco dell'anno", oltre a riscrivere le regole dell'open world moderno, coinvolge con un senso di sfida all'inizio frustrante ma che poi diventa incredibilmente appagante. Un genere, quello dei soulslike, che non appartiene più alla nicchia di hardcore gamer.

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Nintendo Switch)

Il secondo capitolo della serie di Ubisoft Milan, che mette insieme Super Mario con i Rabbids, è riuscito a conquistare il pubblico anche questa volta. Uno strategico a turni coloratissimo, che usa in maniera sapiente le icone delle infanzia per mettere in scena un'avventura galattica ricca di umorismo.

Return to Monkey Island (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

A proposito di glorie videoludiche, giocatori e giocatrici di vecchia data hanno la possibilità di rivivere le eccentriche avventure di Guybrush Threepwood con il nuovo Return to Monkey Island, capitolo che vede il ritorno dei suoi storici ideatori, ossia Ron Gilbert e Dave Grossman. Lo stile grafico cambia, ma resta intatta l'essenza tipica del gioco.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen (PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC)

Come può un gioco del 2015 essere appetibile a Natale 2022? La risposta è: patch next-gen. Il pluripremiato e apprezzato titolo di CD Projekt Red migliora la veste grafica con una serie di migliorie tecniche, tra cui il ray tracing. Non solo: anche dal punto di vista dei contenuti, il nuovo aggiornamento (disponibile gratuitamente per chi ha già acquistato il gioco) aggiunge una serie di missioni ed elementi, molti dei quali tratti dalla popolare serie tv Netflix. Un ottimo motivo per regalare una perla del passato recente, ora godibile in salsa next-gen.