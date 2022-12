Antisemitismo ed estrema destra: chi è il 15enne che ha invaso il palco dei The Game Awards Dal complottismo QAnon alle apparizioni sul portale di estrema destra statunitense InfoWars: ecco cosa si cela dietro Matan Even, il quindicenne protagonista della cerimonia dei The Game Awards.

A cura di Lorena Rao

Los Angeles, The Game Awards. Hitedaka Miyazaki e i suoi colleghi di FromSoftware salgono sul palco per ritirare il premio "Game of the Year" per Elden Ring. Dietro di loro vi è un quindicenne dai capelli lunghi, che appena ne ha la possibilità si impossessa del microfono e dice: "Vorrei ringraziare tutti. Penso di voler menzionare per questo premio il mio rabbino ortodosso riformato Bill Clinton".

Immediatamente la sicurezza lo circonda e lo porta via del palco, tra sguardi perplessi e sorrisi poco convinti. I meme intanto invadono la rete. Al termine della cerimonia, il presentatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, riporta tramite Twitter che l'individuo è stato arrestato.

Eppure poche ore dopo tale individuo, che sembra rispondere al nome di Matan Even, è pronto a twittare: "Oggi si parla molto e si specula. Prima o poi verranno rilasciate ulteriori informazioni su tutti i fronti".

Non è la prima volta che Even fa irruzione agli eventi videoludici più importanti, e non solo. Nel 2019 è stato inquadrato dalla DanceCam durante una partita dei Los Angeles Clippers. Per l'occasione ha mostrato un maglietta con uno slogan a favore dei manifestanti di Hong Kong. Il mese successivo, durante la convention annuale organizzata da Blizzard, la BlizzCon, ha urlato un messaggio simile durante un panel su World of Warcraft

Ma cosa c'entrano Bill Clinton e l'opposizione alla Cina? Secondo ricerche effettuate dalla stampa come Motherboard, Matan Even è legato all'ambiente di estrema destra statunitense. Il messaggio antisemita su Bill Clinton al termine dei The Game Awards è un riferimento a QAnon, gruppo di estrema destra statunitense che ha partecipato all'assalto al Campidoglio a Washington DC all'inizio del 2021.

Diversi utenti hanno inoltre notato che le scarpe indossate da Even alla premiazione di Los Angeles sono le Yeezys create da Ye (nuovo nome di Kanye West), di recente finito sotto i riflettori per le sue esternazioni antisemite e filonaziste. Non è ancora tutto: a rafforzare ancora di più la tesi legata all'estrema destra statunitense è l'apparizione, sempre nel 2019, su InfoWars, portale web noto per promuovere fake news complottiste e disinformazione. In quell'occasione, Even ha affermato che Owen Shroyer è il suo conduttore preferito di InfoWars, il quale nel 2020 ha poi ricambiato il complimento affermando che Even è "una delle giovani stelle del movimento conservatore". Un tentativo riuscito da parte di membri dell'estrema destra statunitense di rendere un quindicenne un megafono politico virale.