Questo videogame horror in realtà virtuale controlla anche quando chiudi gli occhi per la paura In The Dark Pictures: Switchback VR (titolo in realtà virtuale per PlayStation 5) sarà necessario aprire e chiudere gli occhi per uscire vivi da una stanza piena di inquietanti manichini.

A cura di Lorena Rao

Tra le novità più importanti del 2023 videoludico c'è PlayStationVR 2 (PSVR2), set per giocare in realtà virtuale su PlayStation 5. Tra i titoli che supporteranno la nuova tecnologia di Sony c'è The Dark Pictures: Switchback VR, videogioco di Supermassive Games, studio apprezzato per le sue avventure narrative di stampo horror, come Until Dawn, The Dark Pictures Anthology e The Quarry. Come il precedente titolo realizzato in esclusiva del primo PSVR per PlayStation 4, Until Dawn: Rush or Blood, anche The Dark Pictures: Switchback VR sarà uno sparatutto su binari.

Come funziona il tracciamento degli occhi nel gioco

In un recente articolo pubblicato sulla rivista EDGE, è emerso che The Dark Pictures: Switchback VR utilizzerà il tracciamento degli occhi, eye-tracking, come meccanica di gioco. In particolare, l'articolo fa menzione a una parte del percorso in cui è necessario aprire e chiudere gli occhi per uscire vivi da una stanza piena di inquietanti manichini. Ecco cosa succede nel dettaglio durante la scena in questione:

"Una porta con su scritto ‘non sbattere le palpebre' apre una stanza di manichini imbrattati di sangue, con maschere di Arlecchino e corpi contorti in pose innaturali. Alla fine non possiamo più farne a meno e lasciamo che le nostre palpebre si chiudano", si legge nelle anticipazioni. "Quando si aprono di nuovo, i manichini hanno cambiato posa. Un altro battito di ciglia, e succede di nuovo, tranne che uno di loro ora ha preso vita. Mentre ripetiamo questo processo, impariamo a usare i nostri occhi in modo tattico, sbattendo le palpebre solo quando le nostre pistole sono cariche". Una sorta di un-due-tre-stella! spaventoso, che dimostra le potenzialità della realtà virtuale nel settore videoludico.

Leggi anche Quando Jessica Fletcher riuscì a risolvere un caso anche in un mondo virtuale

Il set base di PSVR2, che include visore, cuffie stereo e i controller Sense, sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro. The Dark Pictures: Switchback VR sarà disponibile al lancio di PSVR2.