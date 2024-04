video suggerito

Dopo Netflix, anche Disney + chiude la condivisione delle password: da quando si inizia a pagare Disney + ha annunciato che nei prossimi mesi comincerà una campagna per bloccare la condivisione delle password. La strategia è la stessa di Netflix: restringere gli abbonamenti al nucleo domestico e far pagare una maggiorazione a tutti gli utenti satellite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disney + comincerà a far pagare agli utenti la condivisione delle password. Il meccanismo lo conosciamo, è lo stesso che nel 2023 ha cominciato ad applicare Netflix ai sui abbonamenti. In breve, tutte le persone al di fuori del nucleo domestico dovranno pagare un supplemento. L’obiettivo è massimizzare i ricavi degli abbonamenti e tagliare tutte le reti di amici in cui c’è un solo utente che fa l’abbonamento e tutti gli altri che si accodano.

Netflix ha fatto una lunga campagna contro gli abbonamenti condivisi. Alla fine ha deciso di adottare il concetto di nucleo domestico, c’è un abbonamento di riferimento sottoscritto da un utente e poi degli abbonamenti satellite di altri utenti. Se gli altri utenti sono nello stesso nucleo domestico, condividono il Wi-Fi, allora possono accedere. Altrimenti devono pagare una maggiorazione sul servizio.

Quando Disney + bloccherà la condivisione delle password

Le intenzioni di Disney + erano note da tempo, ora il Ceo Bob Iger ha dato l’ufficialità. In un’intervista alla CNBC, Iger ha detto che Disney vuole cominciare a bloccare la condivisione delle password a partire da giugno. Non ci sono ancora anticipazioni sui costi e soprattutto sulle modalità con cui verrà bloccata la condivisione delle password. Il modello, con tutta probabilità, sarà simile a quello di Netflix. Prima ci saranno dei Paesi test e poi verrà diffuso in tutto il mondo.

Leggi anche Come recuperare le password salvate di Facebook e Instagram per accedere alle app di Meta dopo il down

Ma Disney + non intende seguire il modello di Netflix solo per la condivisione delle password. Bob Iger ha spiegato che vuole implementare nella piattaforma anche delle funzioni per rendere l’esperienze dello spettatore più coinvolgente: “Dobbiamo aumentare il coinvolgimento. Abbiamo bisogno degli strumenti tecnologici per ridurre il tasso di abbandono”.