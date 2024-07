Influencer assaltato dai fan fuori da un negozio: capelli strappati e messi all’asta su eBay

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Speed è in viaggio per l’Europa. C’è sicuramente un vasto pubblico di lettori per cui questa notizia non è sicuramente importante. IShowSpeed, al secolo Darren Watkins Jr., non è un cantante con l’archivio pieno di dischi di platino, non è un calciatore di qualche club importante e non è un attore reduce da qualche festival. È un creator. Il suo placo principale è YouTube e qui ha un canale dove ha superato i 25 milioni di follower. È stato anche protagonista di un meme dal discreto successo.

Nelle ultime settimane ha iniziato a girare video in tutta Europa. È stato anche in Italia, dove è riuscito a farsi dare un Daspo a Venezia dopo che la polizia ha visto un filmato in cui dal tetto di un motoscafo saltava su un ponte per poi tornare a bordo. L’ultima meta di Speed è stata la Norvegia dove il suo pubblico si è dimostrato un po’ troppo attaccato al creator, soprattutto ai sui capelli.

I video in cui iShowSpeed viene assalito dalla folla

“Non verrò mai più nella c*zzo di Norvegia”. Senza troppi passaggi di moderazione, questo è l’ultimo commento che appare sull’account X (fu Twitter) di Speed. Il commento fa riferimento a una serie di video in cui si vede Speed fuori da un negozio di Oslo. Sembra che stia solamente uscendo, diretto verso un van nero.

Tra il negozio e il van una folla di persone, principalmente ragazzi, cerca di toccarlo. Le persone si avvicinano, iniziano a tirarlo, come se volessero strapparne un pezzo da portare a casa. I video sono abbastanza disturbanti. Le mani arrivano da tutte le parti e un fan si butta anche dall’alto. Le immagini sono state confermate anche dal giornale norvegese Aftenpoften.

Speed, come succede spesso, era in diretta: quando si è trovato bloccato nella folla nel negozio di Oslo c’erano 200.000 persone collegate a guardarlo. Lo youtuber ha chiesto in stream se un elicottero poteva venire a prenderlo sul tetto.

I capelli di iShowSpeed in vendita su eBay

Dopo l’assalto è comparso anche un account su eBay che ha messo in vendita le treccine di iShowSpeed. Per due treccine strappate allo youtuber il prezzo richiesto è 8.267.969,47 euro. Il nome dell’articolo è Trecce per capelli di iShowSpeed, dalla parte posteriore della testa (selezionate a mano). Le possibilità che siano false sono parecchio alte.