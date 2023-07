Così YouTube vuole impedire agli utenti che usano AdBlock di guardare video Su Reddit sono stati diffuse le foto di una campagna di sperimentazione condotta da YouTube. In questi test gli utenti che utilizzano AdBlock possono guardare un massimo di tre video.

A cura di Valerio Berra

“Il video player verrà bloccato dopo tre video”. Lo screenshot è autentico, è stato pubblicato su Reddit ed è comparso ad alcuni utenti che utilizzano AdBlock, forse il software più noto per il blocco degli annunci pubblicitari. Dalle prime informazioni, ancora non confermate dall’azienda, quella portata avanti da YouTube sembra essere una campagna di test per vedere la risposta degli utenti davanti al blocco dei video. In breve, se YouTube rileva che un utente utilizza AdBlock o qualsiasi altro software che garantisce gli stessi servizi, gli utenti potranno guardare solo tre video dalla piattaforma.

La scritta è abbastanza chiara: “Sembra che tu stia utilizzando un blocco degli annunci pubblicitari. La riproduzione del video verrà bloccata a meno che YouTube non sia nella lista consentita o il blocco degli annunci non sia disabilitato”. Le uniche possibilità a questo punto sono quelle di permettere a YouTube di lasciar passare le pubblicità oppure sottoscrivere un abbonamento Premium alla piattaforma: l’abbonamento infatti permette di vedere i video senza pubblicità.

Come YouTube cerca di far abbonare gli utenti

La piattaforma dedicata ai video di Google chiede spesso ai suoi utenti di abbonarsi. Probabilmente vi sarà capitato più di una volta di togliere la proposta del “Mese di prova” prima di vedere un video o quando entrare nell’applicazione. Al momento YouTube dichiara di avere circa 80 milioni di utenti abbonati, contando anche le offerte Music. Negli scorsi mesi aveva già provato altre sperimentazioni per aumentare il numero di abbonamenti. Come ricostruito da TechCrunch, YouTube ha già provato a mettere l’abbonamento per guardare i video da 4K e pubblicare fino a 11 annunci non skippabili prima di guardare un video.

