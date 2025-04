video suggerito

Come funziona Skylight: la nuova app che potrebbe prendere il posto di TikTok Il social è molto simile alla piattaforma cinese, si possono fare video brevi, interagire con mi piace, commenti, duetti. Ha però una grande differenza: come BlueSky è basata sul protocollo ATP. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In meno di 10 settimane Skylight è stata sviluppata. D'altronde, il tempismo è tutto visto che l'obiettivo dei co-fondatori, Tori White e Reed Harmeyer, è creare l'alternativa a TikTok. Doveva quindi essere pronta prima del possibile ban. L'app assomiglia alla piattaforma cinese anche se ha una grande differenza: è basata sul protocollo ATP, come il social Bluesky. Garantisce quindi maggiore apertura e decentralizzazione.

L’app offre un’esperienza simile a TikTok, si possono registrare e modificare video brevi, interagire tramite “Mi piace”, commenti e condivisioni, e seguire altri utenti. Tuttavia, grazie al protocollo ATP, Skylight permette una maggiore interoperabilità: i contenuti pubblicati possono essere visualizzati anche su altre app basate sullo stesso protocollo, per esempio Flashes, un social simile dove gli utenti condividono soprattutto fotografie.

Come funziona Skyline, l’alternativa a TikTok

Skyline nasce da un'idea di White, con il possibile ban di TikTok negli Stati Uniti ha deciso di sviluppare insieme Harmeyer un'alternativa meno soggetta a restrizioni o censure. White ha documentato lo sviluppo dell’app su TikTok sul suo profilo, @buildwithtori, che conta oggi quasi 50.000 follower. Molti hanno partecipato ai test iniziali dell’app.

Leggi anche Scoperta una nuova proteina che favorisce la ricrescita dei capelli: come funziona

Dopo un periodo di beta testing su Google Play, Skylight è ora disponibile anche su App Store di Apple. La piattaforma però è ancora in evoluzione e i suoi sviluppatori stanno lavorando per introdurre funzionalità aggiuntive, tra queste il supporto per suoni personalizzati, duetti e unioni tra video, segnalibri e playlist, personalizzazione del feed e nuove modalità di interazione oltre allo scorrimento tradizionale.

Ma TikTok è davvero sostituibile?

Skyline non è l'unica che vuole approfittare del ban. In prima linea infatti c'è Instagram che da anni compete con la piattaforma cinese e prende spunto. Basta guardare come la piattaforma di Meta è cambiata negli anni. È partita come social formato polaroid dedicato alle foto e a circuito chiuso, poi ha investito sui video, ha cambiato il suo algoritmo e per ultimo ha abbandonato le griglie quadrate, indossando l‘estetica di TikTok. Ha anche lanciato Edits, un'qpp per editing video legata a Instragram, che ricalca il modello CupCut.

Ci sono poi Xiaohongshu, chiamata anche RedNote, e Lemon8, sempre di proprietà di ByteDance. Sono state presentate come social con "lo stesso motore di raccomandazione che aiuta TikTok ad avere successo". Queste app potrebbero avere però gli stessi problemi, se il governo degli Stati Uniti decidesse di prenderle di mira. Rimane quindi sospesa una domanda: TikTok è davvero sostituibile?