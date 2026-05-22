Google Search cambia tutto: la barra di ricerca diventa una chat interattiva con immagini, video e agenti IA

Le funzioni di Google Search cambiano per sempre, trasformando le ricerche in vere e proprie conversazioni con l’intelligenza artificiale. Tra le novità principali: una SERP più interattiva con immagini, video e mini-app personalizzabili e l’arrivo di agenti IA capaci di cercare informazioni al posto nostro 24 ore su 24. Dietro questa rivoluzione epocale si cela però un’incognita: che ne sarà delle fonti d’informazioni tradizionali?

Per oltre venticinque anni la barra di ricerca di Google è rimasta quasi immutata: una casella bianca dove inserire alcune parole chiave, per poi ricevere una lista di link da consultare. Ora quel modello, che ha plasmato il modo di reperire informazioni di almeno tre generazioni, sta per cambiare per sempre. Martedì scorso, in occasione del Google I/O, l'azienda di Mountain View ha presentato la più grande trasformazione della sua Ricerca dall'inizio degli anni Duemila, inaugurando una nuova stagione dominata dagli agenti d'intelligenza artificiale.

La nuova Google Search non sarà più soltanto un motore che restituisce risultati, ma un sistema capace di comprendere richieste complesse, dialogare con l'utente e persino agire al suo posto.

Nuova barra di ricerca di Google: addio keyword, ora si dialoga con l'IA

La prima novità riguarda proprio la storica barra Search. L'interfaccia si trasforma in uno spazio più dinamico, in grado di accogliere richieste molto più lunghe e naturali rispetto alle solite keyword. È vero, Google ha implementato già da tempo la "AI mode" per interagire con il motore di ricerca usando il linguaggio naturale, ma nel nuovo formato alimentato dal modello Gemini 3.5 Flash, non servirà nemmeno fare questo switch. La sezione di ricerca sarà già pronta a ricevere richieste articolate come se si stesse parlando con un assistente virtuale.

Se per esempio si è alla ricerca di un ristorante dove mangiare una buona carbonara a Roma, non si dovrà più digitare parole chiave come "ristorante", "Roma" e "carbonara" e scorrere tra i vari risultati proposti, ma si potrà avviare la conversazione con l'IA semplicemente ponendo una domanda: "Dove posso mangiare la migliore carbonara di Roma?". Il sistema sarà inoltre in grado di elaborare contemporaneamente input diversi. Non più solo testi, ma anche immagini, file, video e persino altre schede aperte in Chrome che potranno diventare parte della stessa ricerca. L'IA inoltre potra anche fornire spontaneamente dei suggerimenti per aiutare l'utente ad affinare la sua richiesta. Nel nostro esempio potrebbe quindi suggerirci di operare una ricerca per quartieri specifici o di controllare i giorni di chiusura dei locali più gettonati.

Come funzionano gli agenti IA che cercano informazioni al posto nostro

La novità più ambiziosa è probabilmente quella degli "agenti informativi", sistemi di IA altamente personalizzabili e capaci di lavorare in backgrund, 24 ore su 24. Questi agenti monitoreranno costantemente il web, dai siti di notizie ai social network, passando per blog, mercati finanziari o qualsiasi altro settore indicato dall'utente, per individuare aggiornamenti rilevanti e inviare notifiche puntuali.

Un'evoluzione ben più sofisticata rispetto ai vecchi Google Alerts che periodicamente inviavano (ci azzardiamo già a usare l'imperfetto) brevi liste di link legate a una determinata parola chiave. Gli agenti infatti non si limiteranno a raccogliere dati, ma li interpreteranno grazie all'intelligenza artificiale, restituendo sintesi già elaborate e suggerimenti operativi. Tali funzioni saranno però disponibili a partire da questa estate solamente per gli abbonati ai servizi di Google AI Pro e Ultra.

Antigravity e mini-app personalizzate

La trasformazione della funzione Search passa anche dall'integrazione tra Gemini 3.5 Flash e Antigravity, la piattaforma agentica di Google. Invece della semplice lista di siti e link correlati alle query, la SERP diventerà una pagina interattiva, con grafici, tabelle, simulazioni e dashboard generate in tempo reale in base alla domanda dell'utente.

Chi cercherà informazioni sulle fasi lunari, per esempio, potrebbe visualizzare animazioni e modelli dinamici anziché leggere del puro testo. Inoltre sarà possibile creare mini-app personalizzate direttamente dentro Search e sempre usando il linguaggio naturale. Parallelamente è previsto l'arrivo dell'estensione di Personal Intelligence, che collegherà Search con Gmail, Google Foto e presto anche Google Calendar, rendendo le ricerche sempre più su misura e contestuali.

Le zone d'ombra: dagli spot mirati al futuro dell'editoria

Anche gli annunci pubblicitari verranno calibrati per essere "cuciti" addosso all'utente. Gemini potrà creare contenuti promozionali personalizzati in base alle richieste degli utenti, suggerendo prodotti e spiegandone le caratteristiche attraverso conversazioni interattive. Ci sarà anche la funzione "Fai una domanda", che permetterà di dialogare direttamente con Gemini all'interno degli annunci sponsorizzati. Questo ovviamente può essere un pro notevole quando si sta cercando un prodotto specifico, ma rischia di diventare uno strumento molto invasivo, oltre a favorire il consumismo più sfrenato (proponendo offerte mirate sulle nostre preferenze, è molto più facile che si scelga di fare compere anche senza un necessario bisogno).

I punti interrogativi più grandi sono però quelli che riguardano le prospettive per l'editoria e il mondo dell'informazione. La progressiva riduzione dei link tradizionali rischia infatti di colpire duramente testate giornalistiche e siti web, i quali dipendono dal traffico proveniente da Google per ottenere lettori e ricavi pubblicitari. Con l'ingombrante AI Overviews e le risposte generate direttamente nella pagina di ricerca, gli utenti avranno sempre meno bisogno di visitare i siti originali. Una trasformazione che potrebbe aggravare la crisi dell'informazione online e rafforzare ulteriormente il controllo di Google sull'accesso ai contenuti del web.

A questo si aggiunge il tema della trasparenza: se saranno gli agenti AI a selezionare, interpretare e sintetizzare le informazioni, diventerà sempre più difficile capire quali fonti vengono privilegiate e secondo quali criteri.