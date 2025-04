video suggerito

Cosa succede alla Papamobile dopo la morte di Papa Francesco Il magazine in lingua inglese Metro si è chiesto che fine farà la Papamobile, l’auto in dotazione a Papa Francesco. La risposta è molto semplice e per capirla basta guardare alla storia della Chiesa. Un indizio: se passate dal Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani troverete parecchie Papamobili. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Una vettura bianca, con il retro aperto ma protetto da un vetro. Di solito la sua immagine è legata ai giri tra i pellegrini di piazza S. Pietro. La Papamobile è diventata uno dei simboli della Santa Sede. Dopo la morte di Papa Francesco il giornale Metro, magazine in lingua inglese, si è chiesto che fine farà la Papamobile attualmente in dotazione al Vaticano. La risposta è molto semplice, e basta guardare la storia dei veicoli del Papa.

Il nome Papamobile ovviamente non è ufficiale. Viene usata per usare i veicoli bianchi con cui il Papa saluta i fedeli ma si può usare anche per riferirsi a tutte le altre auto usate dal Pontefice, sia nei viaggi pastorali che negli spostamenti quotidiani. La flotta di auto a disposizione del Pontefice è abbastanza larga, fra veicoli coperti e scoperti. Con una curiosità. Da qualche anno tutte le vetture utilizzate dal Papa hanno la stessa targa: SCV 1, Stato della Città del Vaticano 1.

L’ultima Papamobile donata a Papa Francesco

L’ultimo modello di Papamobile è stato donato a Papa Francesco nel dicembre del 2024. È stata prodotta direttamente da Mercedes-Benz che si è occupata con un team specializzato anche di sistemare tutto l’allestimento. Il modello base era una Mercedes Classe G a motore elettrico, modificata per consentire al Papa di mostrarsi ai fedeli. Difficile valutare un prezzo: il modello base della Mercedes Classe G elettrica è sui 142.000 euro.

Il garage delle auto del Vaticano

Ogni Papamobile presta servizio fino a quando viene dismessa. La nuova Mercedes Classe G non verrà rottamata quindi ma verrà usata anche dal prossimo pontefice. Lo capiamo leggendo i dati sull’utilizzo dei mezzi nei garage del Vaticano. La Fiat 1107 Nuova Campagnola è stata in servizio dal 1980 al 2007, su questa vettura è avvenuto tra l’altro l’attentato a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. La Mercedes-Benz G 500 invece è rimasta inservizio dal 2007 al 2024. Altre hanno avuto vite più brevi, come la Mercedes-Benz ML 430 blindata: è stata usata dal 2002 al 2012.

Una volta finito il loro servizio, le Papamobili vengono custodite in Vaticano, salvo donazioni verso altre fondazioni o musei. Nello specifico le potete trovare nel Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani.

WIKMEDIA | La Fiat Nuova Campagnola