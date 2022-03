Cosa sono gli “aerei dell’Apocalisse” utilizzati dai vertici militari degli Stati Uniti Gli aerei dell’Apocalisse non sono altro che dei Boing 747 modificati. Il loro nome effettivo è E4-B e fanno parte del “Progetto Nightwatch”, risalente agli anni ’70.

A cura di Lorena Rao

Nella giornata dell'1 marzo, gli Stati Uniti hanno organizzato un addestramento di volo, della durata di circa 4 ore e mezza, a bordo del velivolo GORDO15. La partenza è stata effettuata da una base militare in Nebraska, per poi passare da Chicago, con il supporto di altri jet di scorta. Il modello fa parte dei cosiddetti "aerei dell'Apocalisse", chiamati così perché capaci di funzionare in caso di eventi catastrofici. Il loro utilizzo è un'esclusiva del Segretario della Difesa e di altri vertici militari.

A diffondere la notizia è iNews, uno dei principali quotidiani britannici, il giorno dopo che Vladimir Putin ha annunciato lo stato d'allerta per l'arsenale nucleare russo. Prima di cedere agli allarmismi, non vi sono correlazioni certificate tra l'annuncio del presidente russo e e il successivo addestramento a bordo del GORDO15 da parte delle forze americane. È quanto afferma la United States Air Force (USAF).

Cosa sono gli aeri dell'Apocalisse

Gli aerei dell'Apocalisse non sono altro che dei Boing 747 modificati. Il loro nome effettivo è E4-B e fanno parte del "Progetto Nightwatch", risalente agli anni '70, in piena Guerra fredda, per la sicurezza del Segretario della Difesa e dei vertici militari USA. Ogni velivolo appartenente alla categoria costa circa 200 milioni di dollari ed è in grado di resistere agli impulsi scaturiti da un'esplosione di una bomba elettromagnetica, i quali normalmente hanno effetti deleteri sulle strumentazioni standard.

Gli aeri dell'Apocalisse sono inoltre capaci di restare in volo per diversi giorni consecutivi, oltre ad avere installate 65 antenne per la comunicazione con altre reti o mezzi militari stanziati in tutto il mondo. Sono infine dotati di apparecchiature analogiche per poter funzionare in qualsiasi scenario. Tali velivoli sono soggetti a voli pianificati periodicamente, proprio per renderli utilizzabili in ogni momento. Per questo motivo è difficile individuare una correlazione tra le parole di Vladimir Putin e l'addestramento del GORDO15 nei giorni scorsi.