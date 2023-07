Cosa sono e quanto costano i kit antigrandine Su Google Trends le ricerche per i kit antigrandine si sono impennate. I kit più venduti sono dei teli rinforzati da posizionare sulle automobili quando vengono lasciate all’esterno: possono essere utili per le grandinate più leggere ma servono a poco per quelle pesanti.

A cura di Valerio Berra

I costi sono simili. I materiali anche. La promessa è la stessa: proteggere dalle grandinate. Nelle ultime settimane un’ondata di temporali ha investito alcune zone del Nord Italia. E con i temporali è arrivata la grandine. La violenza e la frequenza di questi eventi atmosferici ha iniziato a sollevare parecchie preoccupazioni sul futuro del clima. Certo i temporali in estate ci sono sempre state ma di solito non sradicano gli alberi dai parchi di Milano. E la grandine che cade dal cielo non è sempre stata grande quanto un set di palline da tennis.

Come funzionano i kit antigrandine

Secondo i dati di Google Trends le ricerche sui kit antigrandine sono scoppiate negli ultimi giorni. Facendo una ricerca più storica si vede come questo accessorio venga cercato dagli automobilisti dopo le grandinate più violente. Chiariamo subito che la formula kit antigrandine può riferirsi a due diversi prodotti. Da una parte ci sono i set formati da tutti gli strumenti che servono a riparare le auto colpite dalla grandine e dall’altra ci sono i teli per proteggere l’auto durante le grandinate.

Il primo set non è per amatori. Potete anche comprarvi un buon set di strumenti ma senza saperlo usare rischiate solo di dover investire altro denaro nella riparazione della vostra carrozzeria. I teli antigrandine invece possono essere più utili. Si tratta di coperture per l’auto rinforzate che possono essere installate quando parcheggiate in un luogo aperto. La composizione cambia a seconda del modello ma ci sono alcune caratteristiche che restano sempre uguali. Così come i costi: i prodotti più venduti vanno dai 120 ai 270 euro.

I teli antigrandine sono dei teli costruiti da diversi strati. Di solito ci sono almeno tre livelli. Il primo, quello più esterno, è una copertura in materiale plastico che serve prima di tutto a far scorrere l’acqua. Il secondo è uno strato di materiale protettivo, come ad esempio la schiuma espansa. Si tratta sempre di pochi millimetri di spessore. L’ultimo è uno strato formato da un materiale più morbido, così da non rovinare la carrozzeria dell’auto tutte le volte che il telo viene messo e rimosso.

Funzionano? Le recensioni dei clienti vanno tutte nella stessa direzione. Questi teli funzionano abbastanza bene in caso di grandine di piccole dimensioni: “Con grandine diametro 1cm circa per quasi 20 minuti continuativi non ho riscontrato danni , da vedere eventualmente con grandine maggiore …per adesso ha funzionato”. Se però dovessero cominciare a cadere chicchi di grandine grandi come quelli che abbiamo visto in questi giorni difficilmente un telo riuscirebbe ad attutire l’impatto.