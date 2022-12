Compra 300 iPhone ma viene derubato appena esce dall’Apple Store: il furto da 95.000 dollari Un rivenditore di smartphone di New York voleva approfittare degli sconti del Black Friday. Aveva scelto di fare i suoi acquisti a tarda notte, per non essere visto da nessuno. Una precauzione che però non è servita ad evitare il furto.

A cura di Elisabetta Rosso

Un uomo entra dentro un negozio e compra 300 iPhone. Sembra l'inizio di una barzelletta, il finale della storia però non è esattamente divertente. In notte newyorkese fatta di pugni e bottini da 95mila dollari un rivenditore di smartphone è stato derubato appena dopo essere uscito dall'Apple Store.

Tutto è succeso tra il 27 e il 28 novembre. È l’1.45 di notte, sulla Fifth Avenue non c’è nessuno. È l’ora perfetta per non dare nell’occhio, proprio per questo un rivenditore di 27 anni ha scelto il buio profondo per entrare nell’Apple Store aperto 24 ore su 24. Compra 300 iPhone, approfittando delle offerte del Black Friday, e li suddivide in tre borse separate. Li avrebbe poi rivenduti nel suo negozio a prezzo maggiorato.

La dinamica del furto degli iPhone

Esce dallo store e si dirige verso l’auto che, per sicurezza, aveva parcheggiato poco distante dal negozio. La precauzione però non basta, e infatti appena uscito dall’Apple Store viene affiancato da una macchina. Scendono due uomini e gli intimano di lasciare a loro le borse piene di iPhone, il rivenditore oppone resistenza, di risposta i ladri lo prendono a pugni e rubano le buste di Apple. Non tutte però, infatti il 27enne riesce a salvare più della metà degli smartphone comprati. I ladri portano via 125 iPhone 13, per un valore complessivo di circa 95 mila dollari.

L’uomo non è stato ferito gravemente e la polizia è ancora sulle tracce dei responsabili. Non è chiaro se i ladri lo avessero seguito già da prima o colto l’opportunità vedendolo uscire dal negozio a notte inoltrata. Il rivenditore ha spiegato alla polizia che spesso approfittava dei maxi sconti per comprare lotti di iPhone e probabilmente non è nemmeno l'unico a seguire questa strategia. I ladri sapendo che il Black Friday è un momento d’oro per i rivenditori avrebbero anche potuto appostarsi davanti al negozio aspettando il momento opportuno per attaccare il primo che fosse uscito con le borse cariche.